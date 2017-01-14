Внесок Рівненщини в обороноздатність країни

Понад 16 мільйонів гривень – такий внесок в обороноздатність країни зробили жителі Рівненської області у вигляді сплати військового збору із сум отриманих доходів впродовж січня цього року, дана сума перевищує минулорічну більш як на 4,5 млн.грн .

Як зазначив перший заступник начальника ГУ ДФС у області Анатолій Клячук: «Збільшення надходжень військового збору до бюджету країни свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків Рівненщини, та є результатом поетапного виведення з «тіні» доходів працюючого населення».



ГУ ДФС у Рівненській області.