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Внесок Рівненщини в обороноздатність країни
Понад 16 мільйонів гривень – такий внесок в обороноздатність країни зробили жителі Рівненської облас ...


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Внесок Рівненщини в обороноздатність країни
Переглядів Переглядів: 75  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 09:15
Понад 16 мільйонів гривень – такий внесок в обороноздатність країни зробили жителі Рівненської області у вигляді сплати військового збору із сум отриманих доходів впродовж січня цього року, дана сума перевищує минулорічну більш як на 4,5 млн.грн .
Як зазначив перший заступник начальника ГУ ДФС у області Анатолій Клячук: «Збільшення надходжень військового збору до бюджету країни свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків Рівненщини, та є результатом поетапного виведення з «тіні» доходів працюючого населення».

ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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