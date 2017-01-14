Как заняться цветочным бизнесом

В разные века существовала торговля цветами. Тому, кто хочет заняться этим видом деятельности, поможет данный бизнес-план по продаже цветов.

Надо придумать нечто неординарное

Очень много появляется новых киосков, магазинчиков, где продаются цветы. На улицах можно встретить отдельных граждан, предлагающих, на выбор, самые разные сорта растений. Тут надо сразу подумать: «Будут ли покупать у меня? Чем мой товар будет привлекательнее?»

Если есть креативные идеи, стоит смело их воплотить в жизнь. Из предложенных вариантов можно выбрать:

1. Стать частным флористом, создав маленькую фирму. Дальше – заняться поиском клиентов (сотрудников больших корпораций) и предложить им свои услуги. Цель: сделать привлечённых заказчиков постоянными клиентами.

2. Открыть сеть магазинов в большом городе и в прилегающих к нему населённых пунктах. Для реализации такого масштабного проекта потребуется солидный стартовый капитал.

3. Заняться доставкой букетов.

Во всех трёх способов без креативной идеи не обойтись.

Надо изучить рынок услуг

У того, кто захочет торговать цветами прямо с завтрашнего дня, никаких сложностей не возникнет. Этому человеку нужно будет подыскать место для продажи, заплатить за аренду, заказать у кого-то из оптовиков цветы, и всё - можно идти работать. Не нужна здесь лицензия, разрешительные документы.

Цветам свойственно вянуть

Тот человек, кто решил надолго и серьёзно работать в сфере торговли цветами, должен понимать, что доставка букетов в Киеве – не так проста, как кажется. Покупатель только видит результат: ассортимент свежих цветов. Но за этой «картинкой» стоит большая аналитическая и физическая работа. Тут надо грамотно подсчитать: сколько купить цветов, чтобы их успешно продать, каких видов. Надо следить за модой и сезонным спросом. Как показывает практика: розы востребованы круглый год, тюльпаны – весной. Становится больше с каждым днём любителей экзотических растений.

Месторасположение

От того, где будет располагаться магазин, зависит количество прибыли. Желательно подыскать людное оживлённое место.

О ценах

Нужно побеспокоиться о том, чтобы в наличии были представлены для выбора букеты и отдельные цветы для разных возрастных категорий и людей разного уровня дохода. Тогда товар будут покупать и студенты, и люди средних лет, и солидные бизнесмены, и пенсионеры.

О сотрудниках

Для того чтобы подобрать продавцов, есть 2 варианта. Первый – предложить большую зарплату сотруднику одного из подобных магазинов. Второй – отправить потенциального кандидата на обучение.

Эти рекомендации помогут новичку-бизнесмену на начальном этапе его предпринимательской деятельности.