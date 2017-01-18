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207 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб отрима ..
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207 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб отримав зведений бюджет країни
Переглядів Переглядів: 45  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 16:22
За січень поточного року, працюючими мешканцями Рівненщини, до зведеного бюджету сплачено 207 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Cума сплаченого податку з доходів перевищує аналогічні показники минулого року на 64 відсотки або 83 мільйона гривень.
Відповідно до державного бюджету надійшло 69,8 мільйони гривень ПДФО, бюджети місцевих громад отримали 153,3 мільйони гривень податку.
Як зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев : «Суттєвий ріст у надходженнях ПДФО пояснюється не тільки зростанням мінімальної заробітної плати, але і ефективними кроками органів місцевої влади та фахівців ГУ ДФС в області у напрямку детінізації економіки, зокрема ринку праці.
Оскільки саме податок на доходи фізичних осіб має вирішальне значення для фінансової самостійності територіальних громад області».

ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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