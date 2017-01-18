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Эксперты высказались по поводу производства iPhone в США
Переглядів Переглядів: 46  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 17:20
После того как Дональд Трамп стал сорок пятым президентом Соединенных Штатов, весь мир обсуждает вопрос, выполнит ли он одно из своих предвыборных обещаний, заставит ли компанию Apple перенести производство iPhone в Америку. Французское информационное агентство AFP попыталось выяснить у аналитиков, сможет ли компания из Купертино собирать «яблочные» смартфоны в США.
Само первое, на что обращают внимание эксперты, это удорожание производства, что скажется на цене продукции. Сборка iPhone в США увеличит стоимость смартфона на 100 долларов. Сервисное обслуживание и ремонт Iphone 7 plus всегда были на высоте.
Многие американские компании уже играют по правилам новой администрации Соединенных Штатов, обещая создание новых рабочих мест, а руководство компании Apple пока молчит. Один из основных партнеров «яблочников», тайваньская Foxconn, ранее сообщала, что готова рассмотреть возможность организации производства плоских панелей на территории Соединенных Штатов и выделить для этого 7 миллиардов долларов. Но продолжения этому не последовало.
Рассматривая общую модель возврата производства в США, и в частности производства автомобилей, аналитики утверждают, что это имеет экономический смысл. Локализация производства позволяет улучшить управление и более адаптировать товар для местного рынка. Американские автопроизводители, ранее имевшие заводы на территории страны, сокращая свои расходы, вывели свои производства за ее пределы и сегодня могут их вернуть обратно.
Ситуация, в случае с Apple, отличается. Компания не перемещала свои производства, она создавала новые рабочие места на других континентах. Вся цепочка поставщиков компании сконцентрирована в Азии, а большинство из них имею заводы в Китае. И на этом построен весь производственный цикл «яблочной» корпорации.
В Китае есть сырье и квалифицированная рабочая сила, что и обеспечивает бесперебойное производство «яблочной» продукции. Аналитики считают, что воспроизвести эту систему в США невозможно, без внедрения практически полной автоматизации, но тогда на заводах будут работать роботы и это практически не приведет к созданию большого количества рабочих мест. Не выполняется самое главное политическое обещание нового президента Соединенных Штатов. Более того эксперты говорят, что сборка iPhone в США не имеет ни какого смысла, так как все компоненты к ним производятся в Китае и их придется ввозить.
Специалисты из издания MIT Technology Review, принадлежащего Массачусетскому университету, проработали несколько вариантов развития событий при смене места производства iPhone, и утверждают, что iPhone 6S Plus в таком случае станет дороже на 30-100 долларов.
Компания Apple считается самой прибыльной из всех мировых производителе смартфонов и, скорее всего, она не собирается прощаться с этим статусом. Инвесторы компании из Купертино очень негативно реагировали даже на снижение продаж в начале прошлого года. И остается еще один вопрос, готовы ли американские потребители платить больше за iPhone выпущенный в США.
Несмотря на непредсказуемость Трампа, он не пойдет на открытый конфликт с самой прибыльной компанией в мире и не захочет ломать уже устоявшиеся бизнес модели. В обмен на создание рабочих мест, Apple, скорее всего, попросит легализировать 200 миллиардов прибыли, размещенной на зарубежных счетах компании.
Многие аналитики склоняются к версии, что и администрация Трампа и руководство Apple пойдет на определенное решение, которое устроит всех. Компания из Купертино начнет собирать незначительное количество своей продукции в США, а Дональд Трамп отчитается о выполнении предвыборных обещаний.
Некоторые эксперты считают, что в уже начавшейся экономической войне США и Китая первой может пострадать именно компания Apple.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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