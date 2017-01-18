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Найдите свою люстру не вставая со стула
Переглядів Переглядів: 42  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 16:37
Располагающую атмосферу в вашем доме создаёт, конечно же, освещение. Но что бы всё было гармонично, нужно учесть все факторы в планирование этой задачи, а в особенности выбрать люстру. 
 
Выбор этой части интерьера очень важен 

Если вы считаете, что к данному вопросу можно подойти спустя рукава, то эта ошибка в будущем всё чаще будет замечаться в дизайне вашего жилья, резать взор, раздражать, портить настроение, а это прямиком отразится на вашей работоспособности.
Вы собирались пойти через дорогу и в ближайшем магазине купить ту интересную модель, которая вам покажется лучшей среди узкого ассортимента? Всё намного проще, не нужно никуда ходить! 
Сейчас в Интернете огромный ассортимент, можно найти недорогие люстры потолочные, интернет магазин включает в себя все виды, выгодные предложения по доставке и всегда можно воспользоваться помощью консультанта.

Что бы не совершить ошибку, обратите внимание на вид люстры, на то, как она впишется в ваш интерьер и, конечно же, на наличие тех деталей, которые влияют на качество освещения.
 

В магазине вы можете встретить такие, как современные и классические 
 Первые более обтекаемые, плафоны или лампочки расположены асимметрично, из одной формы может плавно переходить в совершенно другую, а могут встречаться с упрощённым дизайном. 
Второй вид представляется из стекла, металла, хрусталя или камня. Они чаще всего свисают с потолка, отличаются своей громоздкостью и придают интерьеру большую аристократичность. 
А что касается освещения, обратите внимание, какие лампы используются в ней:
декоративные;
накаливающие;
рассеивающие;
энергосберегающие. 
Люстру следует выбирать исходя из предпочтения, куда хотите её повесить, будь-то гостиная, спальня или кухня. 
Например, для гостиной лучше всего подойдёт яркое освещение, если у вас высокие потолки, то вполне хорошо будет смотреться классика. В спальную яркий свет не требуются, если у вас не большая комната, то подойдёт люстра с повёрнутыми вверх плафонами. 
На кухню лучше вешать ту, что станет главным и самым ярким элементом помещения, прям над обеденной зоной.
Посмотрите на свою люстру, представьте себе, какую вы бы хотели увидеть на её месте, как бы она вписалась в интерьер, как освещала теплом комнату, как могла бы радовать ваши глаза каждый день, когда вы приходите уставший с работы. Подойдите к вопросу уюта ответственно. Не нужно тратить время на походы по магазинам.
 
Просто перейдите в поисковую строку браузера и ищите! Не вставая со стула! Найдите свою люстру!
Джерело: provinciyka.rv.ua
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