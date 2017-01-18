Бинарные опционы и Форекс: сравнительная характеристика

Сегодня торговля опционами приобрела настолько большую популярность, что стала серьёзно конкурировать с такой востребованной во всём мире биржей как Форекс. Опционы обладают рядом важных особенностей, которые и притягивают тысячи вкладчиков.

1. При верном прогнозе покупка опциона может принести прибыль всего за пять минут. Кроме того, для получения выигрыша достаточно лишь того, чтобы первоначальная цена избранного актива изменилась (упала либо поднялась) только на один пункт. Вместе с тем, на Форекс количество требуемых для получения прибыли пунктов иногда может достигать десятков или даже сотен.

2. В торговле опционами невозможно отказаться от сделки уже после её заключения. На Форекс такая возможность существует, если можно предположить увеличение финансовых потерь. Но в операциях с опционами игрок способен самостоятельно определять длительность сделок, что можно расценивать как важное преимущество.

3. В работе с опционами отсутствует такое понятие как кредитное плечо. Следовательно, трейдеры могут использовать только свои деньги. В некотором смысле это огромный плюс, ведь в подобном случае они должны более точно просчитывать потенциальную прибыль и убытки. К тому же отсутствие кредитного плеча не позволяет чрезмерно азартным вкладчикам набирать долгов.

4. Торговля опционами отличается более простыми и понятными правилами. Трейдеру не нужно постоянно следить за изменениями на рынке и предпринимать какие-либо действия уже после заключения сделки. Но умение анализировать рынок финансов выступает важнейшим условием для получения прибыли. Знание основных законов его функционирования позволяет вкладчику более точно прогнозировать поведение актива и впоследствии зарабатывать на этом.

5. Для ограничения рисков в операции с опционами можно вкладывать сначала минимально допустимые суммы, а с каждым выигрышем постепенно увеличивать свои вложения. Это позволяет вкладчикам самостоятельно регулировать риски и придаёт им уверенности. Однако на бирже Форекс такие действия оказываются невозможными в связи с существенными отличиями в правилах работы.

Из вышеуказанного следует, что опционы имеют значительные преимущества перед Форекс. Они позволяют зарабатывать как опытным вкладчикам, так и начинающим игрокам благодаря относительно простым правилам и более выгодным условиям торговли.