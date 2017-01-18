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Особенности работы с бинарными опционами
Переглядів Переглядів: 32  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 19:35
Видов заработка в онлайне довольно-таки много, например, те же бинарные опционы могут вполне стать отличным источником дохода. Главное научиться извлекать прибыль с финансового валютного рынка систематически. То есть не просто понять, как непосредственно открывать позиции, а подобрать стратегию, которая будет регулярно приносить профит. Конечно, без минусов трейдинг не бывает, но и делать ставки абы как, сливая под ноль депозит, тоже не стоит. Если уж нет совсем никакого опыта в данном деле, тогда разумнее начать с демо-счета. И таким способом уже постоянно оттачивать свое мастерство.
Более того, на виртуальном счете можно еще и разнообразные системы протестировать, проверить работу трендовых индикаторов и других вспомогательных инструментов. А также без малейшего риска определить наиболее подходящий таймфрейм, тип этих самых опционов, подобрать валютные пары для последующей работы. То есть фактически на нем можно выстроить полноценную торговую систему. А далее уже переходить на реальный счет и приступать к заработку столь заветной прибыли.
При этом нужно четко следовать выбранной стратегии. Хотя бывают такие периоды, когда и она будет давать приличное количество ложных сигналов. Поэтому их рекомендуется тщательным образом фильтровать и не входить в сделку, если есть какие-либо сомнения насчет правильности сделанного прогноза. В таких ситуациях разумнее просто переждать и сохранить депозит. Также иногда может помощь аналитика, публикуемая на специализированных сайтах. Кроме того, следует регулярно следить за макростатистикой и экономическими новостями. Поскольку в периоды их непосредственного выхода возможны весьма значительные колебания курса выбранного актива. Причем не всегда эти движения можно взять и точно спрогнозировать.
Плюс не нужно забывать и о соблюдении мани-менеджмента. Ведь зачастую потеря депозита происходит от неумения управлять собственным капиталом или попросту от чрезмерной жадности. Поэтому новичку лучше всего стартовать с самых минимальных сумм. Тогда любые убытки будут несущественными. Правда, их тоже нужно оптимизировать, то есть, чтобы было не более 2-3 убыточных сделок из десяти. Тогда и прибыль от купли-продажи бинарных опционов не заставит слишком долго ждать. Также желательно ее периодически выводить, оставляя при этом приличный капитал для трейдинга и на случай форс-мажора.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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