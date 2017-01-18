Перші парфуми та перші флакончики для парфумів

Коли з'явилися перші духи для використання людьми, а не ароматизації приміщень, їх випускали в невеликих пляшечках. Тоді ще такі парфуми не мали свого стандартного флакону чи якоїсь типової тари. Світські дами століття зберігали на своєму туалетному столику шикарні пляшечки з кольорового скла, прикрашені напівдорогоцінним камінням. Такі флакони вважалися справжнім мистецтвом і вимагали відповідного наповнення — дивовижних ароматів. З роками парфуми стали розливати в саме такі пляшечки, а в наш час вже є не тільки звичні флакони для духів з мікроспреєм, але й атомайзери, маленькі зручні флакони-ручки і багато інших варіантів.



Скляні флакони

Пляшечки з прозорого чи кольорового скла вважаються класикою. Вони найкраще тримають аромат, запобігаючи його швидкому вивітрюванню. Спеціальний мікроспрей дозволяє контролювати кількість духів, що виприскуються. Зверніть увагу, що професійні парфумери радять обирати флакони з металевим спреєм. На відміну від пластикового, він не вбирає в себе аромат, не вступає в реакцію з розчином духів і в цілому вважається більш герметичним варіантом. Завдяки цим характеристикам металевого спрею, такі пляшечки після ретельного миття можна використовувати кілька разів, наливаючи в них різні аромати.



Пластикові флакони

Флакони для парфумів з пластику не настільки ж вдалі в плані герметичності, як металеві, але зате набагато зручніші у використанні. Їхня кришечка легко відкручується, тому ви можете переливати з більшої, металевої пляшечки, улюблений аромат в невеликий пластиковий флакон. Він не тільки легший, але й менший за розміром і в цілому більш компактний. На сайті “Першої парфумерної мануфактури” ви також можете знайти флакони-ручки. Вони також зроблені з пластику, але відрізняються видовженою вузькою формою і різноманіттям яскравого оформлення пляшечки.



Металеві атомайзери

Металеві атомайзери відрізняються від звичайних моделей своєю будовою. Всередині такі флакони для духів мають скляну пляшечку, яка надійно захищає аромат від впливу інших запахів навколишьного середовища чи вивітрювання. Додатковий металевий футляр, в свою чергу, попереджає биття скляної посудини чи появи на ній тріщин. Окрім того, атомайзери завжди зроблені з непрозорим щільним корпусом, який захищає розчин від дії сонячних променів. На сайті Першої парфумерної мануфактури ви можете купити флакони для парфумів усіх типів. З усіма питаннями звертайтеся до менеджерів за телефонами на сайті.