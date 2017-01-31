Монтаж пластикового окна

Ремонт – это всегда время хороших перемен. А какие хорошие перемены без новых, беленьких ПВХ окон. Зная технологию монтажа и умея пользоваться самыми необходимыми строительными инструментами, можно установить окно самостоятельно.

Обязательно тщательно обследуйте привезенные окна. Рамы должны быть без сколов и царапин. Стеклопакеты целые. Главное внимание обратите на соответствие привезенных окон с чертежом вашего заказа. Не забудьте забрать все комплектующие заказа:

- отлив,

- подоконник,

- соединительный и расширительный профиль,

- фурнитуру.

Приготовьте рабочую зону для демонтажа старого и установки нового окна. Защитите мебель от попадания пыли, накрыв ее старой простыней, под окном постелите целлофановую пленку, чтобы не повредить пол. Демонтаж старого окна производите аккуратно, чтобы не нанести дополнительный повреждения оконному проему. Надрежьте обои, которые наклеены возле окна, их можно будет после монтажа аккуратно подклеть. Перед началом работы проверьте соответствие габаритов оконного проема с размерами рамы (примерьте окно).

С внешней стороны окна просверлите по всему периметру отверстия под дюбеля d 10 мм. Если у вас будут стоять москитные защитные сетки, то сейчас удобнее всего установить их крепеж с наружной части окна. Сразу же установите сетку на примерку.

При наличии дополнительного четвертного откоса, на раму или по оконному проему закрепляется уплотнительная лента (в 30 мм от внешнего края) .

Рама, с уже проделанными отверстиями, ставится в оконный проем и раскрепляется с помощью деревянных клинышков.

С левой и с правой стороны окна, рама устанавливается в четверти на равных расстояниях. В верхней части окна рама входит в четверть на 30 мм.

Москитная сетка должна беспрепятственно вытаскиваться и ставиться в оконный проем рамы.

При наличии подоконника, расстояние от рамы до проема снизу должно быть таким, чтобы подоконник плотно зашел в этот зазор. Предварительно края зазора можно промазать антигрибковым силиконом.

Установка окна должна производиться обязательно с использование уровня. Окно должно быть четко установлено по уровню во всех плоскостях. Если окно состоит из нескольких рам, то горизонтальную плостость общей конструкции устанавливаем при помощи нитки или

Просверлите отверстия в раме для ее крепления анкерными дюбелями. Дюбеля должны входить в стену не менее, чем на 25 см. После установки дюбелей, деревянные клинья убираются. Если состояние оконного проема не позволяет закрепить оконную раму на анкера, то используют анкерные пластины, которые предварительно крепятся к раме, которые затем крепятся к проему.

Проведите замеры подоконника и отрежьте необходимую длину и ширину его по полученным размерам. Установите торцевые заглушки.

Для правильной установки подоконника нужно подготовить цементную подушку. Уровень подушки должен быть немного ниже уровня прямого угла между подоконником и рамой. Т.е. в длину подоконник устанавливается четко по уровню, а по ширине с незначительным наклоном относительно пола.

Слив заводим под раму и крепим саморезами к соединительному профилю. Зазор между рамой и наружным откосом должен быть задут пеной и тщательно зашпаклеван.

Проверьте наличие дренажных отверстий на раме и створке, если их нет – просверлите.

Не устанавливайте подоконник на монтажную пену! Так как пена пористая, она не заполняет качественно все пространство под подоконником, что приводит к возникновению сквозняка.

После закрепления оконной рамы, задуйте пеной весь периметр окна.