Плідно для рівненських митників розпочався 2017 рік, адже лише за поточний місяць посадовцям вдалося ...
Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває
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Сегодня, 09:52
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках операції «Акциз_2017» встановлено факт роздрібної торгівлі паливно-мастильні матеріали (ПММ) жителем м. Рівного без необхідних документів дозвільного характеру. За результатами проведених заходів вилучено 4 тонни дизельного палива орієнтовною вартістю 90 тис. грн. та обладнання, що використовувалось для зберігання та реалізації ПММ.
Вилучені товарно-матеріальні цінності, загальною орієнтовною вартістю 170 тис. грн. передані на відповідальне зберігання. Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішення згідно вимог чинного законодавства