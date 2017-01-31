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Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває
Переглядів Переглядів: 65  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 09:52
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках операції «Акциз_2017» встановлено факт роздрібної торгівлі паливно-мастильні матеріали (ПММ) жителем м. Рівного без необхідних документів дозвільного характеру.
За результатами проведених заходів вилучено 4 тонни дизельного палива орієнтовною вартістю 90 тис. грн. та обладнання, що використовувалось для зберігання та реалізації ПММ.
Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває

Вилучені товарно-матеріальні цінності, загальною орієнтовною вартістю 170 тис. грн. передані на відповідальне зберігання.
Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішення згідно вимог чинного законодавства

ГУ ДФС у Рівненській області
Джерело: provinciyka.rv.ua
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