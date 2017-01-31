Загальний товарообіг Рівненської митниці ДФС у січні склав 77,3 мільйонів доларів

У першому місяці 2017 року загальний товарообіг Рівненської митниці склав 77,3 млн. доларів США. Про це сьогодні повідомив начальник Рівненської митниці ДФС Андрій Чаборай.



За його словами, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності найбільше імпортували до України легкові та вантажні автомобілі, трактори, мінеральні добрива, морожену рибу та скло. Експортували, в основному, меблі для сидіння, скляні банки, мінеральні добрива, ягоди чорниці заморожені, соняшникову олію та м’ясо охолоджене. Всього у січні Рівненською митницею було пропущено 241,9 тисяч тонн вантажів.

Варто зазначити, що у порівнянні з січнем 2016 року роком загальний товарообіг збільшився на 103%. Зокрема, обсяг експорту збільшився на 2,4 млн. дол. США, а імпорт - на 37,1 млн. дол. США.

За матеріалами Рівненської митниці ДФС