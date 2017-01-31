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Загальний товарообіг Рівненської митниці ДФС у січні склав 7 ..
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Загальний товарообіг Рівненської митниці ДФС у січні склав 77,3 мільйонів доларів
Переглядів Переглядів: 52  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 09:53
У першому місяці 2017 року загальний товарообіг Рівненської митниці склав 77,3 млн. доларів США. Про це сьогодні повідомив начальник Рівненської митниці ДФС Андрій Чаборай.
Загальний товарообіг Рівненської митниці ДФС у січні склав 77,3 мільйонів доларів

За його словами, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності найбільше імпортували до України легкові та вантажні автомобілі, трактори, мінеральні добрива, морожену рибу та скло. Експортували, в основному, меблі для сидіння, скляні банки, мінеральні добрива, ягоди чорниці заморожені, соняшникову олію та м’ясо охолоджене. Всього у січні Рівненською митницею було пропущено 241,9 тисяч тонн вантажів.
Варто зазначити, що у порівнянні з січнем 2016 року роком загальний товарообіг збільшився на 103%. Зокрема, обсяг експорту збільшився на 2,4 млн. дол. США, а імпорт - на 37,1 млн. дол. США.
За матеріалами Рівненської митниці ДФС
Джерело: provinciyka.rv.ua
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