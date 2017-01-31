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Модульное строительство
Переглядів Переглядів: 49  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 09:51
Возведение домов – работа не из простых, требуется немало времени на строительство, а также требует больших финансовых расходов. Со временем начали появляться новшества для ускорения и облегчения постройки домов. Это строения из модулей. Модульные строения.
Модульный дом – это конструкция, в составляющую которой входит из удобных и обще функциональных деталей, соединяющиеся без каких-либо креплений между собой. На участок такие виды строения поставляют в виде модулей, они похожи на детали конструкторов tetrix.com.ua . Это всё просто конструируется на территории участка, инженеры отлично всё продумали – оттого как будут расположены окна и двери, и до монтажных работ по сетям. Стенки делаются из каркасных конструкций, заполняющиеся утеплителем, а далее идут отделочные работы с внутренней и внешней стороны. Каркасы производят из деревянных брусьев или металлических конструкций.
Модульные дома для жилья привлекают внимание людей тем что:
Эта конструкция легко возводимая;
Постройки этих домов можно проводить в разную погоду и даже когда очень холодно;
Монтаж возможен в различных областях, даже в сейсмических зонах, потому что они устойчивые к сейсмическим действиям.
Строения каркасно-модульных построений могут возводиться для проживания круглогодично, а и для временного проживания. По таким технологиям можно выстроить такие популярные постройки как:
Вагонный дом прост и лёгок в строительстве, эти дома даже можно передвигать по территории. Обычно этот вариант дома используют, чтоб разместить рабочих, чтоб можно было отдыхать или, чтоб хранить какие-либо вещи.
Жилые объекты, для того чтоб жить круглый год, также простота сборки, а главное, что можно продумывать разные варианты расположений окон, дверей, санузла, душа и прочее.
Офисные здания, такой вид строительства это очень удобно и безопасно, быстро возводится, функционально и дёшево.
Помещения под склад, в них хорошо хранить какие-либо товары, материалы и многое другое.
Санитарные здания. Это может быть сауна, баня, душ, медсанчасть.
Модульное строение домов возводятся в различных вариантах, а масштабы строений могут быть совершенно разными. Такие виды построений выстраивают только лишь до 3-х этажей. Делаются модульные помещения из специальных блочных контейнеров, производят их в заводских условиях. Модули строятся из металлических каркасов, затем обшивается сэндвич-панелью или оцинкованным железом, и покрывают краской.
Самое главное, что с такими новшествами современного мира, можно воплотить различные идеи в жизнь.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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