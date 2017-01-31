Идеи подарков: книги «для двоих»

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Секс. Энциклопедия

Как утверждают ее создатели, самая новая и самая полная. Что ж, посмотрим. Внешне книга очень даже приятная, издана на хорошей бумаге, не создает ощущения «дешевизны». Но самое интересное внутри! Здесь охвачено такое огромное количество различных вопросов и тем, что глаза разбегаются! Здесь и моменты, касающиеся анатомии человеческого тела, и даже обзор сексуальных поз. Но все без пошлостей. По-моему, идеальный вариант для совместного чтения и постепенного воплощения написанного в жизнь. Как показывает практика, всегда есть что-то новое и интересное, чего Вы не знайте. Так вот, читая эту книгу, понимаешь, что это реально так.



Полная иллюстрированная история: Playboy 50 лет

Для каждого мужчины этот журнал является чем-то особенным. Эта отлично изданная книга, содержащая более 1500 фотографий из архивов журнала. Она расскажет всю его историю за более чем 50 лет существования. Такое издание не оставит безразличным ни одного мужчину, но и девушкам будет интересно полистать такое издание. Это не просто альбом с картинками, а именно иллюстрированная история одного из самых успешных журналов в мире.



Камасутра для любовников

И напоследок классика жанра – куда же без нее? Точнее, это не совсем классика, это издание, которое является очередной версией легендарной книги. Она вполне оправдывает свое название – она точно будет интересна более молодой аудитории. Книга полна качественных иллюстраций и фотографий, что делает ее совместное изучение еще более волнительным и интересным. Это идеальный подарок для молодой пары!