 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Загальний товарообіг Рівненської митниці ДФС у січні склав 7 ..
У першому місяці 2017 року загальний товарообіг Рівненської митниці склав 77,3 млн. доларів США. Про ...


Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках опер ...


207 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб отрима ..
За січень поточного року, працюючими мешканцями Рівненщини, до зведеного бюджету сплачено 207 міл ...


Внесок Рівненщини в обороноздатність країни
Понад 16 мільйонів гривень – такий внесок в обороноздатність країни зробили жителі Рівненської облас ...


Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках опер ...


Понад 256 мільйонів гривень отримали місцеві бюджети област ..
Місцеві бюджети Рівненщини, за результатами січня отримали на 108,6 мільйона гривень більше, ніж ...


Рівненські митники виявили «квіткову аферу» вартістю 22 міль ..
Плідно для рівненських митників розпочався 2017 рік, адже лише за поточний місяць посадовцям вдалося ...
 
Идеи подарков: книги «для двоих»
Переглядів Переглядів: 55  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 09:56
В канун праздников стоит поделиться важной информацией, которая собрана на просторах глобальной сети, а также после небольшого опроса среди приятелей и знакомых мужского пола. Вот что в результате получилось: как не странно, хорошим подарком станет книга, которая порадуют не только Вашего друга или мужа, но, что вероятно, и Вас. Такая книга newmall.com.ua станет отличным подарком, например, к Новому году, что паз в году особенно актуально!

Секс. Энциклопедия
Как утверждают ее создатели, самая новая и самая полная. Что ж, посмотрим. Внешне книга очень даже приятная, издана на хорошей бумаге, не создает ощущения «дешевизны». Но самое интересное внутри! Здесь охвачено такое огромное количество различных вопросов и тем, что глаза разбегаются! Здесь и моменты, касающиеся анатомии человеческого тела, и даже обзор сексуальных поз. Но все без пошлостей. По-моему, идеальный вариант для совместного чтения и постепенного воплощения написанного в жизнь. Как показывает практика, всегда есть что-то новое и интересное, чего Вы не знайте. Так вот, читая эту книгу, понимаешь, что это реально так.

Полная иллюстрированная история: Playboy 50 лет
Для каждого мужчины этот журнал является чем-то особенным. Эта отлично изданная книга, содержащая более 1500 фотографий из архивов журнала. Она расскажет всю его историю за более чем 50 лет существования. Такое издание не оставит безразличным ни одного мужчину, но и девушкам будет интересно полистать такое издание. Это не просто альбом с картинками, а именно иллюстрированная история одного из самых успешных журналов в мире.

Камасутра для любовников
И напоследок классика жанра – куда же без нее? Точнее, это не совсем классика, это издание, которое является очередной версией легендарной книги. Она вполне оправдывает свое название – она точно будет интересна более молодой аудитории. Книга полна качественных иллюстраций и фотографий, что делает ее совместное изучение еще более волнительным и интересным. Это идеальный подарок для молодой пары!
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Как сделать ценники и другие стикеры более красивыми?
  • Что подарить: практические советы и варианты
  • Как поздравить папу с Днем рождения
  • Купить хорошую кухню и шкафы-купе в Минске – просто
  • Электронная книга – читаем по-современному

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Февраль 2017 (26)
    Январь 2017 (24)
    Декабрь 2016 (33)
    Ноябрь 2016 (54)
    Октябрь 2016 (45)
    Сентябрь 2016 (30)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика