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Добавим ярких красок в интерьер
Переглядів Переглядів: 29  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 11:21
Часто в оформлении интерьера нашего дома мы используем довольно консервативные подходы, особенно в подборе цвета помещений. Это не дает раскрыть нашу индивидуальность и своеобразность. Иногда неправильно подобранная палитра искажает гармонию помещения, может угнетать, давить на людей находящихся в нем и даже портить настроение. Постараемся не бояться проявить оригинальность и придать дому новых красок, наполнить его свежими эмоциями.
Технология "светонакопительная краска" основана на применении специальной светящейся краски TAT 33 и люминофора от Нокстон.
Оформленная оранжевой плиткой ванная комната подарит летнее настроение и будет круглый год радовать солнечным теплом. Возможны разные оттенки теплой гаммы: охра, неяркий розовый, красный, терракотовый. Особую изюминку придадут металлические и хромированные аксессуары. Оригинально выглядит сочетание белого с ярко оранжевым.
Черный – это сильный и сложный цвет. Но если его дополнить золотом интерьер преобразится богатством и изысканностью. Отлично подходят к черному молочные и серые оттенки. Важна фактура: дерево, натуральный камень, ковровое покрытие. Возможности черного многогранны: от создания уюта до атмосферы отчуждения. Спальня в черном тоне будет выглядеть авангардно.
Оттенки красного (вишневый, коралловый, гранатовый) наполнят интерьер кухни праздничным настроением. Но не стоит заполнять кухню сверху донизу абсолютно всем красным. Хорошо смотрятся сочетания красного с желтым, розовым, бежевым, серым. Можно покрасить в красный лишь одну из стен либо украсить кухню красными аксессуарами, либо обставить красной мебелью.
Согласно практике, в оформлении гостиной обычно используют бежевые, розовые, песочные оттенки. Хотя традиционным цветом считается зеленый – цвет умиротворения, спокойствия, умиротворения. Зеленый привлекателен своей обширной гаммой – это и оливковый, и изумрудный, и цвет мяты, и бирюзовый. А также к зеленому подходит как холодная, так и теплая гамма. Сегодня в моде насыщенные люминесцентные цвета.
Фантазируйте, не бойтесь проявлять себя. При современном изобилии информации вы можете найти нужное, близкое только вам решение для своего интерьера и без помощи дизайнера. Изучайте влияние цветов на психику и настроение людей. Главное позитивная атмосфера и функциональность вашего дома.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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