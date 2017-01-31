Добавим ярких красок в интерьер

Часто в оформлении интерьера нашего дома мы используем довольно консервативные подходы, особенно в подборе цвета помещений. Это не дает раскрыть нашу индивидуальность и своеобразность. Иногда неправильно подобранная палитра искажает гармонию помещения, может угнетать, давить на людей находящихся в нем и даже портить настроение. Постараемся не бояться проявить оригинальность и придать дому новых красок, наполнить его свежими эмоциями.

Технология "светонакопительная краска" основана на применении специальной светящейся краски TAT 33 и люминофора от Нокстон.

Оформленная оранжевой плиткой ванная комната подарит летнее настроение и будет круглый год радовать солнечным теплом. Возможны разные оттенки теплой гаммы: охра, неяркий розовый, красный, терракотовый. Особую изюминку придадут металлические и хромированные аксессуары. Оригинально выглядит сочетание белого с ярко оранжевым.

Черный – это сильный и сложный цвет. Но если его дополнить золотом интерьер преобразится богатством и изысканностью. Отлично подходят к черному молочные и серые оттенки. Важна фактура: дерево, натуральный камень, ковровое покрытие. Возможности черного многогранны: от создания уюта до атмосферы отчуждения. Спальня в черном тоне будет выглядеть авангардно.

Оттенки красного (вишневый, коралловый, гранатовый) наполнят интерьер кухни праздничным настроением. Но не стоит заполнять кухню сверху донизу абсолютно всем красным. Хорошо смотрятся сочетания красного с желтым, розовым, бежевым, серым. Можно покрасить в красный лишь одну из стен либо украсить кухню красными аксессуарами, либо обставить красной мебелью.

Согласно практике, в оформлении гостиной обычно используют бежевые, розовые, песочные оттенки. Хотя традиционным цветом считается зеленый – цвет умиротворения, спокойствия, умиротворения. Зеленый привлекателен своей обширной гаммой – это и оливковый, и изумрудный, и цвет мяты, и бирюзовый. А также к зеленому подходит как холодная, так и теплая гамма. Сегодня в моде насыщенные люминесцентные цвета.

Фантазируйте, не бойтесь проявлять себя. При современном изобилии информации вы можете найти нужное, близкое только вам решение для своего интерьера и без помощи дизайнера. Изучайте влияние цветов на психику и настроение людей. Главное позитивная атмосфера и функциональность вашего дома.