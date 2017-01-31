Еда после 6 часов и как отказаться от нее?

Ошибка всех худеющих дам в том, что они не умеют правильно распределить приемы пищи в течение всего дня. С утра выпили чашечку кофе, в обед быстренько перекусили, а вечером пришли со зверским аппетитом, и съели все то, что должны были употребить на завтрак и обед. И вот лежите вы уже в кровати, и мучает вас совесть за съеденные лишние калории, а все почему? Потому что, приемы пищи нужно уметь распределить правильно, а еда после 6 часов это не только вредно для организма, но и плохо сказывается на вашей фигуре. Этому может помочь производство магнитов на холодильник. Если уж вам очень сложно контролировать свой голод и без еды вы не можете, то можно воспользоваться блокатором калорий, но предварительно нужно изучить что это такое и как оно действует.

Завтрак. Самое безопасное время для употребления любимых продуктов, до 12 часов вы можете позволить себе практически все. Так как, съеденные продукты утром, полностью сгорят в течение дня. И если вы попробуете сделать себе полноценные завтраки каждый день, то заметите, что вечером, легче справляться с аппетитом.

Обед. Он всегда должен быть сбалансированным и насыщенным. Если бы за счет своей занятости на работе, не можете позволить хорошенько пообедать, то берите небольшие перекусы прямо на работу. Это могут быть сухофрукты, хлебцы, сыр, фрукты и овощи. Не удалось съесть это в обед, скушайте в конце рабочего дня, и тогда дома вы не напичкаете себя высококалорийными продуктами.

Ужин. Если вы пришли домой и понимаете, что ужинать уже слишком поздно, а голод дает о себе знать, позвольте себе немножко перекусить. Употреблять еду после 6 нехорошо, но будет лучше, если вы покушаете что-нибудь легкое в 19.00 – 19.30, чем решите потерпеть, а потом накинетесь на холодильник в более позднее время.

Также очень действенны, оказались такие психологические приемы, как магнитики на холодильник с просьбой не кушать на ночь. Повесите также вашу фотографию в купальнике, это будет стимулом для похудения.