Митника затримано на хабарі

В Рівному під час одержання неправомірної вигоди на «гарячому» затримано працівника Рівненської митниці ДФС.

Так, 24.02.2017 співробітниками відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Рівненській області, спільно з управлінням захисту економіки та військовою прокуратурою, затримано працівника Рівненської митниці ДФС, який діяв у змові з іншими службовими особами митниці, під час одержання хабаря у розмірі 300 доларів США з метою зменшення штрафних санкцій за порушення митних правил.

За вказаним фактом тривають першочергові слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на трок до 3-ох років, з конфіскацією майна.



Відділ внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Рівненській області.