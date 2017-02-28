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Митника затримано на хабарі
В Рівному під час одержання неправомірної вигоди на «гарячому» затримано працівника Рівненської мит ...


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Митника затримано на хабарі
Переглядів Переглядів: 110  Обговорень Обговорень: (0) 28-02-2017, 14:28
В Рівному під час одержання неправомірної вигоди на «гарячому» затримано працівника Рівненської митниці ДФС.
Так, 24.02.2017 співробітниками відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Рівненській області, спільно з управлінням захисту економіки та військовою прокуратурою, затримано працівника Рівненської митниці ДФС, який діяв у змові з іншими службовими особами митниці, під час одержання хабаря у розмірі 300 доларів США з метою зменшення штрафних санкцій за порушення митних правил.
За вказаним фактом тривають першочергові слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на трок до 3-ох років, з конфіскацією майна.

Відділ внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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