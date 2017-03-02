Принятие христианства на Руси

Принятие христианства. Реформирование язычества и внедрение шестибожия Владимиром Святославовичем не содействовали государственному строительству, развитию образования, культуры и письменности, подъему авторитета Киевской Руси на международной арене. Древнерусское государство в глазах христианских стран оставалась “языческой”, поэтому в середине 80-х лет Х ст. князь Владимир и его окружение принимают решение о крещении Руси.

Стали использовать крыжмы для крещения — это покрывала, полотенца или ткань светлого цвета, в которые заворачивают ребенка во время таинства крещения.

Владимир склонялся к принятию христианства византийского обряда. Преимуществом этой религии было то, что церковный владыка зависел от светской власти. Однако Владимир опасался попасть в зависимость к византийскому императору. Судьба улыбнулась амбициозному киевскому князю: император Византии Василий попросил у него помощи в борьбе с восставшими боярами. Князь не отказал, но выдвинул требование вступить в брак на сестре императора Анне. Василий дал согласие на брак в обмен на крещение Владимира и внедрение христианства на Руси. Владимир согласился и между Русью и Византией в 987 г. было заключено соглашение.



Хорошо вооруженный и дисциплинированный 6-тысячный отряд русичей помог подавить восстание в Византии, однако Василий своего соглашения не выполнил. В ответ Владимир в 988 г. осуществил стремительный поход на Крым, который принадлежал Византии и получил Корсунь (бывший Херсонес). Василий вынужденный был согласиться на брак своей сестры с киевским князем. Торжественный брак состоялся осенью 989 г., а весной 990 г. Владимир с дружиной вернулся в Киев, откуда начал энергично насаждать христианство “огнем и мечом”. В летописи события 988, 989 и 990 гг. сведенные под одной датой – 988 г. Поэтому традиционно именно 988 г. полагает годом внедрения новой религии на Руси.

Как уже отмечалось христианство насаждалось силой, уничтожались языческие капища, идолы, а на них городе строились церкви. Процесс христианизации Киевской Руси длился несколько столетий. На Руси была установлена митрополия, подчиненная константинопольскому патриарху.

Внедрение христианства на Рухе имело положительные следствия. Развивается искусство, образование и письменность под влиянием византийско-болгарских взглядов. Также христианство содействовало укреплению политических и культурных связей Руси с Византией, Болгарией, западноевропейскими государствами, стало основам для укрепления центральной власти князя. Нужно добавить, что состоялось коренное изменение мировоззрения и мировосприятие населения Киевской Руси, родилось летописание.