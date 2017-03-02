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Apple iPhone 8 получит лазерный 3D-сканер для идентификации пользователя
Переглядів Переглядів: 44  Обговорень Обговорень: (0) 2-03-2017, 21:17
На днях многие интернет-издания начали публиковать слухи об следующем флагмане Apple – iPhone 8. Напомним: за несколько недель до этого, компания Apple сообщила, что не будет продлевать линейку iPhone 7 смартфонами 7s и 7s+ в пользу следующего восьмого поколения.
Замена стекла iPhone здесь.
Ожидается, что новое поколение включит в себя три разных модели, среди которых уникальный аппарат с OLED-дисплеем, покрывающим всю фронтальную часть, а также поддержка функции беспроводной зарядки. Помимо этого, многие эксперты считают, что ещё одним инновационным обновлением Apple iPhone 8 станет лазерный 3D-сканер – альтернатива для Touch ID.
Как заявил Род Холл, новый сканер будет определять лицо человека, чтобы подтвердить его личность, как сейчас делает функция Touch ID. И если датчик отпечатка пальца срабатывает с погрешностью 1 случай из 50 тысяч, то лазерный 3D-сканер станет намного точнее.
Вполне возможно, что анонс новой серии Apple состоится на мероприятии WWDC 2017 уже в июне текущего года.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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