Магазин. Виды магазинов

Существуют следующие виды магазинов:

Бакалея предназначена для продажи товаров первостепенной необходимости, консервы, а так же некоторые бытовые товары, такие как мыло, стиральный порошок, спички. Эти товары отличаются большим сроком хранения.

Хозяйственный магазин занимается продажей товаров для дома, садового инвентаря, кухонных принадлежностей, инструментов и других товаров необходимых в быту и повседневной жизни. Купить можно все на сайте.

Следующий вид магазина, бутик.Бутиком является магазин с узким видом товара, а так же с ограниченной клиентурой.

Гипермаркетом называют предприятие, которое реализует продовольственные и хозяйственные товары широкого спектра пользования и отличается существованием системы самообслуживания.

Дискаунт называется магазин с большим ассортиментом, для которого характерны наличие больших скидок.

Так же существует магазин у дома. Это небольшой магазин, который имеет ограниченное количество товаров и предназначен для обеспечения товарами ближайших жителей.

Универсам-это магазин, который имеет такие же характеристики, как и у супермаркета, но отличается меньшим количеством товаров и меньшими размерами самого помещения.

Так же с развитием новых технологий, появился новый вид магазина, интернет магазин. Это сайт, который занимается продажей товаров по средством сети Интернет.

Слово «магазин» имеет несколько значений. С арабского оно переводится как «амбры» и «склады». А с французского оно переводится как «лавка». Значение «лавка» позже и правда началось использоваться в обозначении магазина, а «склады» относится к военным хранения.