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Магазин. Виды магазинов
Переглядів Переглядів: 41  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 15:11
Существуют следующие виды магазинов:
Бакалея предназначена для продажи товаров первостепенной необходимости, консервы, а так же некоторые бытовые товары, такие как мыло, стиральный порошок, спички. Эти товары отличаются большим сроком хранения.
Хозяйственный магазин занимается продажей товаров для дома, садового инвентаря, кухонных принадлежностей, инструментов и других товаров необходимых в быту и повседневной жизни. Купить можно все на сайте.
Следующий вид магазина, бутик.Бутиком является магазин с узким видом товара, а так же с ограниченной клиентурой.
Гипермаркетом называют предприятие, которое реализует продовольственные и хозяйственные товары широкого спектра пользования и отличается существованием системы самообслуживания.
Дискаунт называется магазин с большим ассортиментом, для которого характерны наличие больших скидок.
Так же существует магазин у дома. Это небольшой магазин, который имеет ограниченное количество товаров и предназначен для обеспечения товарами ближайших жителей.
Универсам-это магазин, который имеет такие же характеристики, как и у супермаркета, но отличается меньшим количеством товаров и меньшими размерами самого помещения.
Так же с развитием новых технологий, появился новый вид магазина, интернет магазин. Это сайт, который занимается продажей товаров по средством сети Интернет.
Слово «магазин» имеет несколько значений. С арабского оно переводится как «амбры» и «склады». А с французского оно переводится как «лавка». Значение «лавка» позже и правда началось использоваться в обозначении магазина, а «склады» относится к военным хранения.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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