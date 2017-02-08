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Більш як 164 мільйони гривень ЄСВ надійшло в бюджет від плат ..
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Більш як 164 мільйони гривень ЄСВ надійшло в бюджет від платників Рівного
Переглядів Переглядів: 92  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 15:02
У січні – лютому 2017 року від платників Рівного до державного бюджету надійшло 164,2 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 36,0 млн. грн.
Нагадаємо, мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (пункт 6 частини першої статті 1 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 – VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
Мінімальна заробітна плата у 2017 році відповідно до Закону України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 01 січня 2017 року – 3200 гривень.
Мінімальна сума єдиного внеску за 2017 рік складає з 01 січня – 704 гривні (3200 х 22 відсотки).
Джерело: provinciyka.rv.ua
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