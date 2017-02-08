Більш як 164 мільйони гривень ЄСВ надійшло в бюджет від платників Рівного

У січні – лютому 2017 року від платників Рівного до державного бюджету надійшло 164,2 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 36,0 млн. грн.

Нагадаємо, мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (пункт 6 частини першої статті 1 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 – VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Мінімальна заробітна плата у 2017 році відповідно до Закону України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 01 січня 2017 року – 3200 гривень.

Мінімальна сума єдиного внеску за 2017 рік складає з 01 січня – 704 гривні (3200 х 22 відсотки).