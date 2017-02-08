Специфика монтажа и эксплуатации торговых модульных павильонов

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При обустройстве торгового модульного павильона используются 2-3 или больше модулей крепящихся меж собой специальными стяжками.
В случае надобности, любая такая модульная постройка довольно легко и просто разбирается и перевозится в нужное место.
На новом месте монтаж павильонов такого типа осуществляется быстро и просто с минимальными затратами сил и времени.
Именно поэтому строительство подобного типа, торговое оборудование стелажных систем http://ustor.com.ua/ сегодня так востребовано и популярно.
Более того, эксплуатация торговых мобильных павильонов возможна практически в любых погодно- климатических условиях в полном соответствии с санитарно- гигиеническими и противопожарными требованиями.
К тому же, у потенциального владельца павильона имеется возможность заказа модуля оборудованного всеми нужными коммуникационными системами, в котором есть не только двери с окнами, но и даже - подъёмные ворота.
Кстати, стандартное оснащение подобных торговых модулей подразумевает наличие такого оборудования как: вентиляционной, канализационной системы и необходимой сантехникой.
При этом чаще всего торговые модульные павильоны наполняются продуктами или промышленными товарами.
Хотя спектр реализуемой продукции может быть самым разным: от парфюмерии, до книг, автозапчастей и бытовой химии.
С учётом вида реализуемых товаров модульный торговый павильон оснащается пристеннымими стеллажами, витринами и прилавками.