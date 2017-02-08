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Выбираем противопролежневый матрас от Ukrmedshop
Переглядів Переглядів: 41  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 09:05
Если пациент не может самостоятельно вставать с кровати, то ему в обязательном порядке требуется спать на противопролежневом матрасе. В том варианте, если этот матрас будет подобран с учётом всех необходимых нюансов, то удастся произвести профилактику возникновения пролежней на коже больного. По этой причине, нередко сложным пациентам врачи рекомендуют использовать такие матрасы. Обычно выбирается это изделие исходя из того, какие рекомендации даст больному врач.

Основные моменты при выборе.
1. Сегодня существует множество разновидностей противопролежневых матрасов protivoprolezhnevye-matrasy. Каждый из этих изделий имеет своё особое предназначение. При выборе матраса стоит обращать внимание на вес больного и степень запущенности кожного покрова. Противопролежневые матрасы можно поделить на статичные виды и динамичные.
Что касается статичных матрасов, то они лучше всего повторяют контуры тела. Также при использовании этих изделий на тело не оказывается давление, соответственно кровь хорошо циркулирует. Этот вид матраса допускается использовать пациенту, который может самостоятельно двигаться.
Если говорить о динамичных матрасах, то его поверхность все время осуществляет массажные движения на теле больного. За счёт периодического надувания и сдувания ячеек на матрасе осуществляется массаж. Эти изделия предназначены специально для лежачих больных. Подвижным пациентам такой матрас использовать нельзя.
2. Динамичные матрасы делятся на ячеистые и трубчатые. Чтобы осуществить правильный выбор между этими моделями матрасов, необходимо принимать во внимание вес больного и то, насколько у него развиты пролежни. К примеру, ячеистый вид противопролежневого матраса стоит использовать пациентам с весом до 135 килограмм. А вот людям, обладающим большей массой, требуется покупать трубчатые изделия. В настоящее время возможно купить противопролежневый матрас, способный выдержать больного с весом около 240 килограмм. Это противопролежневые матрасы немецкого производства.
3. Кроме этого, важно также учитывать степень развития пролежней на теле человека. Противопролежневый матрас с ячейками лучше использовать в целях профилактики или на ранней стадии возникновения пролежней. Когда пролежней много и они уже превратились в раны, то нужно покупать трубчатый (баллонный) матрас.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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