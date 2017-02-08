Город, про который можно писать и писать. Хотя бы, потому что в нём достаточно много всего интересного и поучающего. Одних только сувениров связанных с этим городом можно насчитать около трёх: пряник, оружие, самовар. И что интересно, что все эти сувениры можно приобрести не тольков Туле. Например, можно купить самовар в Москве.

Тульские жители всё время что-то для себя придумывают. Но одно точно не убавишь – этот город имеет статус неприступного. Уж сколько билось у его стен войск! Со счёта сбиться можно, но никогда Тула не была захвачена. Это не смогли сделать ни наполеоновские войска, ни гитлеровские фашисты. Город как будто заколдованный.

Самое вкусное, что могут предложить местные жители – это тульский пряник. Секрет приготовления этого пряника чуть было не утеряно. Но всё же сохранили, сумели и успели сохранить то, что было явно символом города. Пряники имеют разные начинки, к тому же сам пряник не черствеет и способен продержаться более полугода. И при этом совершенно не теряет своих вкусовых качеств.

Про самовар тоже есть немало легенд, но когда-то этот предмет быта был просто необходим в каждой семье. Это был предмет, который ясно давал показывать обществу, что семья в достатке. Имея самовар любой горожанин мог повысить свой статус на фоне своих соседей. Сам же самовар можно было затопить дровишками, или же просто залить в него вскипячённую воду и этот кипяток смешивать с чаем из маленького чайника, который всегда гордо стоял на самом верху самовара. Кстати, сам же самовар со временем стал видоизменяться – сейчас его можно увидеть электрическим, есть даже сенсорный. А вообще самовар постепенно возвращается на своё место на хозяйском столе.

А теперь про оружие. Тульское оружие, считается самым старинным российским брендом. А вообще оружие было наверно самое популярное. Дуэльные пистолеты, пищали, просто ружья. Отливали и пушки, и большие армадные сооружения. Тульское оружие было настолько популярно среди дворянского собрания, что по России слава его распространилась почти мгновенно. И ведь реально, оно имело многие на тот момент совершенства, каких не было на других образцах. Меткость, стильная конструкция и некоторое декоративное оформление, которое, кстати, и отличало, к примеру, пистолеты от иностранного оружия.

Тула – город мастеров. Тула – это чисто русский и самый древний город, который стоит посетить. Но рядышком, совсем неподалёку есть ещё одно место притяжения – Ясная поляна. Это место тоже в последнее время прибавило себе популярности.