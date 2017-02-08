Как приготовить семена лука к посадке

Прежде всего, необходимо правильно замочить и обработать овощ. В данном случае понадобятся комплексные удобрения, а защиты от вредителей. Только при соблюдении порядка выполнения процедуры вы сможете вырастить крупные и здоровые головки лука.

Конечно, если вы сажается более трех килограммов лука в своем огороде, его предварительная обработка потребует много времени, но делать это придется чтобы в конце лета получить хорошие результаты.



Нужно ли замачивать головки

Семена лука, называемые севком, довольно маленькие по размеру. Многие садоводы, даже имея солидный опыт, стараются обойтись без замачивания лука перед посадкой. И это неправильно, ведь целью этого действия является не только быстрое прорастание севка, но и его укоренение и профилактика от вредителей.



Средства обработки лука перед высадкой

Необязательно покупать специальные удобрения и защитные составы для лука. Вы можете использовать универсальные комплексные удобрения или имеющиеся средства для обработки других овощей. Достаточно одной столовой ложки на стандартное ведро воды, и состав готов. Время замачивание должно быть не меньше восьми часов.

Для профилактики заражения лука самым страшным ее врагом – луковой мухой его семена обрабатывают в растворе соли. Это гарантированно предотвратит гибель урожая от данной напасти.

Избавиться от грибковых заболеваний поможет замачивание лука в растворе медного купороса или марганцовки. Достаточно 15 минут, и вы можете быть спокойны, лук будет здоровым и не станет гнить.

Конечно, все эти способы применять сразу нельзя. Поэтому вы должны выбрать, что какая угроза самая острая. К тому же любой вид профилактики значительно снижает вероятность любых поражений головок лука.



Подготовка семян к обработке

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Перед замачиванием семена сортируются на годные и негодные к посадке. Кроме того севок делят на группы по размеру и снимают с головок высохшую шелуху.

Уже проросшие луковицы лучше отложить в сторону или высадить на перо.

Затем отрезаются высохшие хвостики, чтобы севок быстрее пророс. Корешки трогать нельзя. Конечно, можно не срезать так называемую шейку, но это может повлиять на будущий урожай.

Вот и все, лук готов к обработке и высадке. Удачи.