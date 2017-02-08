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Как правильно подобрать бисер для рукоделия. В помощь мастерице
Переглядів Переглядів: 30  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 19:59
Для новичка выбрать материалы для бисероплетения www.igolochka.com.ua бывает довольно сложно, хотя без качественного бисера будет нельзя сделать красивое изделие. Поэтому, особенно на первых порах, желательно не экономить на бусинах.
Следует помнить и о том, что дешевый бисер недолговечный. Дольше всего прослужат бусины из стекла. Также всегда стоит обращать на их форму и размер. Все бисерины в пакете должны быть одинаковыми. Если же попадаются бракованные бусины, то эту упаковку брать не стоит.
Перед покупкой стоит немного подержать материал в руке. Часто так можно заметить, что бисер линяет. Это не очень важно при плетении деревьев, но украшения из таких бусин могут запачкать одежду.
Кроме формы, нужно посмотреть величину отверстий, чтобы не получилось так, что через них будет плохо проходить леска или проволока. Часто попадается брак, в котором вообще отсутствуют отверстия.
Удобно выбирать бисер по номерам, чем меньше число, тем крупнее будет материал. Не стоит забывать и про страну-изготовителя, самый худший по качеству - Китай, но он самый дешевый.
Стоит обращать внимание и на то, из какого материала изготовлены бусины. Лучше всего покупать жемчужные, бензиновые и парчевые.
При изготовлении поделок из бисера нужно сочетать цвета наиболее гармонично. Для этого можно распечатать таблицу сочетаемости оттенков и брать с собой в магазин. В идеале, лучше взять с собой и схему. Так вы быстрее сориентируетесь, сколько бисера купить. Если упаковки небольшие, желательно купить на одну-две больше. Тогда будет проще закончить изделие, если решили что-то изменить или ошиблись в расчетах.
Неплохим дополнением в изделиях будут бусины в виде листочков или квадратные. Браслет будет выглядеть эффектней, если добавить в него пару крупных перламутровых бусин ( при условии, что они сочетаются с остальными по цвету).
Так же надо учитывать, что качественными должны быть все материалы – и леска, и станок, и проволока. Плохая проволока может поломаться или с нее облезет краска. Ее цвет должен быть таким же, как и у бусин.
Если вы собрались плести браслеты, вам также пригодятся разные застежки, а при изготовлении брелоков - заготовки для них . Тем, кто увлекается ручным ткачеством, стоит приобрести ткацкий станок, а для плетения на леске или мононити понадобятся иголки.
Для всей фурнитуры и материалов полезно сразу завести коробок, чтобы она не терялась.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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