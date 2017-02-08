Курсы визажа в Днепропетровске

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Курс личного макияжа

Вы хотите знать, как умело подчеркнуть красоту собственного лица? Вы хотите самостоятельно создавать свой имидж? Курсы научат Вас, как подчеркнуть достоинства своего лица и замаскировать недостатки. Вы узнаете характеристики косметики и научитесь ими пользоваться. Благодаря качественному обучению вы будете уверены, что Ваш макияж профессиональный и подходит для Вашего типа красоты и требований кожи.



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Особенности обучения

Отличительной особенностью курса является большой упор на практику, поэтому большая часть курса визажа - это ориентирование на изучение конкретных методик. Правила макияжа лучше узнать на конкретном примере. Этот метод также позволяет на много быстрее и более эффективное усвоение методов. На конечный результат также имеет очень большой опыт преподавания наших инструкторов, визажистов. Наши курсанты во время занятий используют современное оборудование косметической промышленности, работают на профессионально оборудованных индивидуальных рабочих местах, а также используют хорошие качественные косметические принадлежности. Занятия проводятся в небольших группах, что обеспечивает курсантам комфортные условия обучения и преподаватели могут уделить человеку достаточное количество времени. В стоимость курса визажа включены также все косметика и аксессуары для визажа используемые во время обучения.

Каждый студент, который заканчивает курс визажа с положительным результатом, получает международные сертификаты на русском и английском языках, а также свидетельство Министерства Образования. Сертификаты дают возможность работы в стране и за рубежом – ЕС – в салоне красоты, с индивидуальным клиентом, на фотосессиях, показах моды, выставках и бизнес-мероприятий. Учащиеся часто открывают собственные салоны.

Источник: http://www.056.ua