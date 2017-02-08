Топ-10 трендов осени 2016

Осень – всегда очень интересный сезон с точки зрения моды, это связано с появлением новых тенденций, фактур, тканей. У дизайнеров открываются новые творческие возможности скрасить и разнообразить этот пасмурный и дождливый, не всеми любимый сезон. Одним из элементов одежды есть свитшот . Сегодня мы составим рейтинг топ-10 модных трендов наступающей осени 2016.

На первом месте рейтинга топ-10 трендов осени - очень практичный, но не очень привычный для нас тренд – многослойность. Примерами такого хита является сочетание платьев и сарафанов с водолазками или маек поверх футболок, а также платья поверх брюк. Не стесняйтесь выглядеть как капуста - это модно и оригинально.

На втором месте – юбки и платья длины миди. Такой вариант весьма практичен для холодного сезона. Юбки мини и макси уже теряют свою популярность и их нужно выбирать с крайней осторожностью. Совмещать юбки миди следует со свободным верхом простого кроя, это могут быть и футболки, и объемные джемперы спокойных оттенков.

Третье место занимает такой тренд как монотонность. Это значит, что все элементы вашего образа должны быть подобраны в одной цветовой гамме. Для гармоничного образа нужно обладать хорошим вкусом, чтобы подобрать все составляющие комплекта, либо искать уже собранные варианты, представленные в одной коллекции.

Следующий тренд - так называемый «спортивный шик». В моде бомберы, объемные свитшоты, футболки , свободные брюки, но при этом не лишенные женственности. Актуальны вещи размера оверсайз. Так же остаются модными пижамные костюмы с верхом на запах и брючным низом. Так же, майки а-ля пижамные сорочки с кружевными отделками можно носить с костюмами в повседневной жизни.

На пятом месте – блузы с рюшами, большие банты как у кота Леопольда, выполненные из легких струящихся тканей, напоминающие школьные годы. Их как раз можно сочетать с сарафанами длины миди или с укороченными широкими брюками. Блузы могут быть как однотонными, так и с цветочным принтом.

Шестое место занимает «Вечный черный». В этом сезоне дизайнеры предлагают облачиться во все черное. Такой готический стиль является не только актуальным, но и очень практичным. Подходит он почти всем и найти себе пару комплектов черного цвета не составит большого труда.

Для любителей милых зверушек тоже есть хорошие новости – анимализм в тренде. Принты с котиками представлены в коллекциях Dolce&Gabbana и Givenchy. Лебеди и собачки тоже в тренде. Если вы не любители мордашек на одежде, достаточно приобрести забавную сумочку или подвеску.

На восьмом месте нашего рейтинга – открытые плечи. Пришло время, когда платья без бретелей можно надевать не только на свадьбу и выпускной, но и в повседневной жизни. Такие образы нисколько не сковывают женщину, а наоборот подчеркивают ее самые красивые части тела - плечи и ключицы. Платья на одно плечо или платья - бюстье и заниженная линия декольте помогут Вам акцентировать внимание на шее и плечах.

Девятое место занимают выразительные аксессуары. Броши различных форм, крупные кольца, чокеры с подвесками, крупные серьги – используйте все. Alexander McQueen добавил броши не только на пальто и кардиганы, но в волосы.

И заключительное место в топ-10 занимают, конечно же, всеми любимые шляпки. В моде невообразимые формы. Prada демонстрировали коллекцию с шлюпками, напоминающими головные уборы медсестер Первой Мировой Войны, также остаются актуальными котелки Chanel.

Именитые дизайнеры оформили показы в сказочном стиле. Показ Fendi напомнил «Хроники Нарнии», показ Louis Vuitton проходил в зазеркалье, а Dolce&Gabbana украсили свой подиум в стиле сказки «Золушка» – все это значит, что главное этой осенью – верить в чудеса.