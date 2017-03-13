10 лучших сувениров для гостей на свадьбе

Если вы хотите, чтобы день вашего бракосочетания запомнился всем присутствующим и после праздника у каждого остались не только приятные воспоминания, но и ценные сувениры — соберите для каждого гостя небольшой памятный набор, в который будут входить необходимые и полезные в быту элементы. При этом неважно, где именно будет проходить церемония – на открытой местности, в ЗАГСе или же в шикарном ресторане, экономить на таких важных вещах не стоит. Но и закладывать в бюджет чрезмерные траты тоже не нужно, главное в этом деле – оригинальный подход и юмор. Предлагаем вам 10 сувениров, которые можно вложить в пригласительную сумочку, чтобы гости с ещё большим нетерпением ждали вашу свадьбу!



Приглашение

Первое, что необходимо подготовить – это качественно оформленные приглашения. Желательно, чтобы на них значились не только имена гостей, но и адрес проведения церемонии, подробный маршрут, описание желательной формы одежды, подробный план мероприятия. Если до пункта назначения будет осуществляться трансфер, укажите время и место сборов. Также очень ценятся персональные приветствия для гостей, желательно, чтобы они были написаны самими молодожёнами вручную.



Сувениры

Если вы хотите оригинальным способы развлечь гостей, чтобы Ваши, гости надолго запомнили важное событие? Есть замечательный способ — подарите им фотомагниты.

Будьте уверены, каждый присутствующий запомнит день вашей свадьбы надолго и у него останется что-то на память.



Вода

Не будет лишним вложить в посылку несколько бутылок воды, особенно это актуально, если ваша свадьба назначена на жаркий сезон. Это будет расценено гостями, как очень вежливый жест с точки зрения организаторов и они проникнутся к вам ещё большей симпатией. Питьевая вода должна быть качественной, желательно, чтобы бутылочки также были оригинально оформлены.



Алкогольные напитки

Правилом хорошего тона считается угощение гостей дорогим элитным алкоголем. Но делать это можно не только за столом, а и предварительно, чтобы у каждого присутствующего было отличное настроение и не ощущалось никакого дискомфорта. Объём должен быть не большим, чтобы ваши гости, добравшись до места проведения церемонии, оставались в тонусе. А возможно, некоторым из них этот сувенир очень пригодится и после праздничных возлияний.



Сладости

Конечно, обязательным элементом будут конфеты. Позаботьтесь о том, чтобы коробки были оформлены оригинально и не забывайте разнообразить набор несколькими разновидностями сладостей. Это могут быть шоколадные трюфеля с начинкой, индивидуально упакованное печенье, фигурные конфеты.



Чипсы

В противовес сладкому, должно быть и что-то солёное, например, чипсы, попкорн или арахис. Особенно такая еда будет востребована ночью, во время проведения закрытой вечеринки или отдыха в лаунж-зоне. Подбирайте только известные и признанные бренды, чтобы у кого-нибудь из гостей не высыпала аллергия на лице и не возникли проблемы с желудком.



Свежие фрукты

На любом фуршете очень ценятся фрукты, поэтому побеспокойтесь о закупке большой партии заранее. Лучше всего делать это через оптового поставщика, чтобы была возможность сэкономить. Но при этом, обязательно следите за свежестью продукции, ведь если апельсины и другие цитрусовые не испортятся за несколько дней, то бананы очень быстро придут в негодность. Поэтому закупать их рекомендуется накануне празднования.





Таблетки от похмелья

Как известно, любая свадьба не обходится без весёлых конкурсов, танцев, и, конечно же, алкоголя. Чтобы обезопасить ваших гостей от утреннего недомогания и головной боли – вложите в пригласительный пакет обезболивающие таблетки. Уверяем вас, этому элементу они будут рады ничуть не меньше, чем памятным сувенирам!



Таблички «Не беспокоить!»

Чтобы у каждого пришедшего на ваш шумный праздник была возможность как следует выспаться и отдохнуть – обеспечьте гостей креативными предупреждающими табличками, которые можно будет повесить на дверь гостиничного номера.



Подарочный пакет

И, конечно же, все эти аксессуары следует должным образом упаковывать. Подберите максимально удобную и красивую сумку, в которую поместится всё вышеперечисленное и будьте уверены – после вашей свадьбы у всех присутствующих останутся самые лучшие воспоминания!