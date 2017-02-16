Чергова група рівненських піротехніків вирушає на схід України

20 березня для виконання завдань з гуманітарного розмінування територій у Донецькій та Луганській областях на схід країни вирушає чергова група співробітників піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Рівненській області.

Перед від’їздом перший заступник начальника ГУ ДСНС Юрій Корецький поспілкувався з кожним рятувальником, що направляється у небезпечний регіон та особисто переконався у повному забезпеченні групи піротехнічних робіт необхідними засобами індивідуального та медичного захисту, обладнанням та екіпіруванням.

Полковник служби цивільного захисту Юрій Корецький особисто провів інструктаж особового складу групи піротехніків, під час якого наголосив перш за все на дотриманні заходів безпеки при виконанні робіт за призначенням та нагадав про сувору дисципліну, а також побажав скорішого повернення до дому.

Довідка: група рівненських піротехніків у даному складі вже вчетверте з 2014 року вирушає на Схід нашої країни для виконання завдань за призначенням.