На Донеччині поліція затримала військового, який підозрюється у вбивстві

Правоохоронці Донеччини затримали військового, якого підозрюють у вбивстві жителя Авдіївки, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Тіло вбитого було знайдене ввечері 10 березня у лісосмузі вздовж дороги Костянтинівка-Донецьк неподалік Красногорівки з явними ознаками насильницької смерті.

Затриманий — 28-річний чоловік, який прибув до зони проведення АТО з Рівненської області.

Наразі він заарештований, досудове розслідування ведеться під наглядом військової прокуратури сил антитерористичної операції.

Слідство встановило, що на початку березня він у стані алкогольного сп’яніння зайшов до кафе, де нібито вирішив з’ясувати відносини з одним із відвідувачів. Потім насильно затягнув його до машини, повіз у бік Очеретиного Ясинуватського району, де побив його. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

15 березня затриманому повідомлено про підозру за статтею «умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю».

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



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