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Выбираем брокера правильно
Переглядів Переглядів: 196  Обговорень Обговорень: (0) 4-05-2017, 20:33
На рынке форекс каждый может заработать. Многие решают, что проще отдать деньги в инвестиционный фонд, а другие уверены, что нужно принимать решение самостоятельно. Не зря крупные компании принимают решение о создании брокерских центров.
Если вы новичок в этой сфере, то вам нужно знать, как правильно выбрать брокера. Начните с изучения комиссионных. Те, кто специализируются на трейдинге, совершают много сделок в течение дня. Если комиссионные по ним будут высокими, то вы будете терять большую часть прибыли.
Если же вы понимаете, что сделки будут совершаться редко, то можно закрыть глаза на комиссионные. Обычно дилинговые центры, снимающие комиссионные, предлагают высокий уровень сервиса и заботятся о своих клиентах.
Внимательно изучите все комиссионные, проанализируйте, подходят ли они вам. Если вы поймете, что указанные суммы не помогут вам получать высокую прибыль, можно сменить брокера. Иногда это помогает улучшить свое финансовое положение.
Учтите, что комиссионными дело не ограничивается. С вас могут брать деньги и на другие услуги. Например, некоторые брокеры могут снимать деньги за перевод денег или сертификатов с вашего счета на любой другой счет. Или же совершать обратные действия, что также повлечет за собой расходы. Важно узнать заранее об этих расходах. Если вы понимаете, что от вас что-то утаивают, лучше с таким центром не сотрудничать.
Также деньги могут сниматься за закрытие счета, перевод денег с помощью электронных способов и т.д. Если вы пришли к выводу, что все эти услуги вам не нужны, а цены на них непомерно высокие, то задумайтесь над тем, чтобы найти другого брокера.
Также любой фонд может брать деньги за обслуживание клиента. Если вы считаете, что помощь брокера для вас важна, то внимательно изучите этот раздел в договоре или на сайте дилингового центра. Если вы понимаете, что без инструментов брокера не сможете заключать сделки, то этот пункт важен для вас. В противном случае, можно найти другие источники информации, правда, они тоже будут не бесплатные. Внимательно изучите все нюансы работы с брокером и дилинговым центром. Это поможет вам грамотно распределять свои средства и знать, какие комиссионные и когда будут с них взиматься.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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