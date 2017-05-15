В современных условиях жизни люди все больше требуют комфорта для работы и отдыха. Создание хорошего микроклимата на рабочем месте и в собственной квартире - это первостепенная задача для всех видов коммуникационных сетей.



Смонтированная система обогрева

На сегодняшний день нынешние технологии позволяют создавать множество разнообразных систем отопления. При этом в качестве топлива в них используют природный газ, мазут, пропан. Существуют также конструкции, которые работают на электричестве.

В основном они основываются на распределении горячего воздуха через специальные конвекторы, также пропускании горячей жидкости или пара по трубам отопления.



Виды систем отопления

Современный комплекс обогрева, отопительное оборудование зданий условно разделяют на следующие типы:

классические радиаторы – это системы обычно используют в сооружениях, которые имеют большое число средних и небольших комнат. Главное преимущество - ее бесшумность. Также при необходимости поддержания разной температуры в отдельном помещении система существует автоматическая регулировка мощности приборов. Это, конечно, увеличивает цену монтажа радиаторов отопления, но и позволяет гораздо снизить эксплуатационные расходы, за счет понижения температуры в неиспользуемых комнатах;

воздушное отопление – правильное решение для торговых и промышленных зданий. Главными преимуществами этих сетей обогрева является их доступная цена, возможность скорого нагрева помещений. Кроме этого, они совмещаются с системой кондиционирования воздуха;

газовые инфракрасные – малоприменяемые системы, которые используются в основном в крупных промышленных объектах (ангарах, цехах). Они могут нагревать только поверхности, причем воздух не прогревается, что не может создать благоприятные условия для большинства людей. Главное преимущество таких отопительных сетей – возможность обогрева небольшого участка огромного помещения.

Для многих систем отопления нужен теплоноситель, а в большинстве случаев - вода. Источник теплоснабжения - городские или частные котельные, также устанавливаются и отдельные котлы.



Значение

Нужно помнить, что комплекс сетей обогрева играет важную роль в формировании благоприятных условий для отдыха и работы. Специалисты нашей компании обладают достаточным опытом и всеми знаниями в сфере проектирования и монтажа батарей отопления.

Взаимодействие с ведущими мировыми производителями оборудования систем отопления и их составляющих позволяет нам получать только высококачественные материалы и применять современные технологии, которые разработаны признанными лидерами в сфере систем отопления.

Грамотный маркетинг и взаимодействие напрямую с изготовителями отопительных приборов позволяет достичь высокого качества и хорошей цены, кратчайших сроков разработки работ и монтажа сетей обогрева домов, офисных учреждений и магазинов, производственных помещений, при этом предоставляя гарантию на все материалы.