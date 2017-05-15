Как продвигать свой сайт?

Для того чтобы продвигать сайт, важно знать что с поиска приходит около 40 % пользователей. Около 80% читателей, просматривают только первую страницу, поэтому ей должно уделяться особое внимание в оптимизации и дизайне. Пользователи в радиусе 705 игнорируют все рекламные объявления, размещенные на сайте.

Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах во многом зависит от читателей, которые посетили страницу или поделились ее с другими. Поэтому очень важно рекламировать сайт на других ресурсах.

Главное ядро страницы – это главные запросы пользователей страницы. На первом этапе оформления, важна правильно построенная оптимизация.

Для того чтобы выбрать семантическое ядро для сайта пользуемся услугой яндекс вордстат. Далее вводится запрос под поиск. Например, товары для продающей страницы. Находим ключевые запросы для выдачи в поиске. Затем, анализируем запросы главных конкурентов вашей страницы и добавляем в копилку запросов.

Следует выбирать популярные фразы у пользователей. Для первого этапа оформления вашей страницы, отличным будет запрос у 30 пользователей. Цифра отображается напротив запроса.

Далее выполняем внутреннюю оптимизацию. Подбираем запросы соответствующие каждой посещаемости. Более важные на первую и в порядке уменьшения на последующие страницы. Детальнее тут.

Для того чтобы определить ведущую страницу сайта у пользователей считается наиболее важной в поиске вводим ключевую фразу и в конце адрес сайта. Поиск покажет наиболее показываемую страницу.

Внутренняя оптимизация включает настраивание правильных тегов, tittle и H1и др. для заголовка и подзаголовков. Включение ключевиков с прямыми вхождениями или разбивочными. Контент можно писать самому или заказывать на определенных ресурсах.

Затем закупаем ссылки для продвижения на специальных ресурсах. Данные ссылки работоспособны и помогают продвижению. Ссылки размещают на ресурсах с наполнением похожим на страницу сайта или общественных сетях и любой другой рекламе.

Если сайт новый его нужно усиленно рекламировать для привлечения пользователей. Сайт, который сделан давно сможет привлечь пользователей в топ намного быстрее.

Можно применять программы, которые позволяют определить количество посещаемости за определенный период.

Для того чтобы сайт стал успешным, должен быть удобный дизайн для пользователей, как можно больше интересной информации, постоянно обновляющийся материал наполнения и правильная оптимизация. Очень важна реклама и привлечение пользователей. Результаты, как правило, начинают радовать по истечению года, вложенной трудоемкой работы.