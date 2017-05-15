Какой подарок выбрать для огненных знаков зодиака

Ювелирное украшение не теряет своей актуальности в рейтинге подарков. Такой подарок всегда имеет свою цель. Удивить. Поразить. Покорить. Защитить.

Выберем подарок, учитывая советы астрологов. Разберемся, что дарить дорогим людям, рожденным под знаком огня.

Рубин. Универсальный камень для огненных знаков.

Важно: Рубин чаще путают с гранатом. Как отличить? Направить свет на камень. Рубин ярко сверкает. Гранат мягко светится.

Еще 2000 лет назад рубины ценились, как талисманы индусами, греками и римлянами.

На Руси их называли «яхонтами».

В современном мире простой обыватель может приобрести изделие с огненным камнем практически в любом ювелирном магазине.

Для людей, разбирающихся в ювелирном деле, не секрет, что рубин иногда ценится даже выше бриллианта. Рубин может стать, как камнем оберегом, так и камнем талисманом. Защита от сглаза было первым свойством, за что ценили эти камни в древности. Тщательно уделялось внимание изменению оттенка цветовой гаммы камня. Оттенок менялся в случае опасности. Знахари утверждали, что он может остановить кровотечение. Астрологи давали рекомендации людям стихии Огня обязательно носить этот камень на теле.

Рубин – драгоценный камень. Благодаря приписываемой ему магической силе, ювелирные изделия с рубинами всегда популярны.

Стрельцам, рубиновое украшение даст энергию справиться со страхами принятия ответственных решений. Поможет совладать с давней болезнью. Сгладит боль переживаний.

Львам, безделушка с рубином поможет одолеть лень. Наделит отвагой. Придаст сил, если пали духом.

Овнам, большим любителям украшений по своей природе, с рубинами надо быть осторожней. Для этого знака он имеет свойство усиливать, как положительные качества, так и отрицательные. Может добавить благородства и ответственности. Или может сделать своего владельца эгоистичным и склочным.

Но у всякого подарка есть одно очень важное свойство. Положительная энергетика. Поток энергии, который влияет на здоровье успех и развитие. Этим потоком может зарядить только человек. Огромный выбор тут centaurus.com.ua/.