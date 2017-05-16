Дизайнерские решения для маленьких ванных комнат

Уютная ванная комната – мечта многих людей. Подобрать подходящее дизайнерское решение для небольшой ванной комнаты, довольно сложно. Если подойти со всей ответственностью, то возможно получить уютную, красивую и комфортную комнату.



С чего начать?

Первым пунктом идет планировка помещения. Подойти к данному вопросу нужно очень тщательно. Даже в небольшой ванной комнате возможно уместить комплект необходимой мебели и сантехники.

Существует множество вариантов планирования помещения и для разделенного санузла, и совмещённого. Требуется продумать места для хранения косметики, выбрать между ванной и душевой кабиной. Обозначить место для раковины, зеркала, унитаза. Стоит рассчитать расстояние между сантехникой. Пользоваться ванной комнатой должно быть удобно. Расстановка не должна препятствовать уборке помещения.

Для планирования возможно использовать специальную компьютерную программу. При желании все идеи могут быть перенесены на лист бумаги.



Как подобрать освещение?

В маленьком помещении не стоит использовать настенные, выступающие светильники. Оптимальный вариант – точечные светильники. Расположить их стоит по всему периметру ванной комнаты. В случае если необходимо осветить зеркало, то выбор стоит остановить на светильниках небольших размеров. Прибавить света возможно за счет использования специальной светодиодной ленты. Размещается лента на потолке и стенах. Появляется прекрасная возможность выделить отдельные участки комнаты.

Пол с подсветкой привнесет оригинальность и разнообразит интерьер ванной.



Отделка ванной комнаты.

Отделочные материалы для ванной комнаты должны быть влагоустойчивыми и поддаваться легкой уборке. Например микроцемент в Украине можно купить тут.

Потолок должен быть гладким и светлым. Существуют следующие варианты оформления:

• установка натяжных потолков; покраска потолка; покрытие пластиком.

Глянцевый потолок визуально увеличит высоту помещения.

Оригинально будут смотреться на потолке зеркальные вставки. На стены и пол выкладывается керамическая плитка.



Цветовые гаммы.

Для того чтобы визуально увеличить пространство комнаты, необходимо использовать светлые цвета.

Темные тона создают в помещение мрак, поэтому от них следует отказаться. Стоит помнить, что белый цвет не создает уюта. Если выбирается белый цвет, то необходимо создать яркие акценты в комнате.



Возможные цвета ванной:

• персиковый; мятный; сиреневый; песочный; голубой.

Комбинирование разных оттенков одного цвета – интересное решение. Также возможно использовать два цвета в интерьере. Классический кафель – выбирается основного цвета, остальное пространство заполняется мозаичной плиткой.

Сэкономить место в помещении, возможно за счет установки душевой кабины. Прекрасный вариант – это кабина без задней стенки. Угловая раковина, компактный унитаз, также помогут увеличить пространство.

Не бывает ванной комнаты без зеркала. Обычно этот предмет интерьера размещают над раковиной. Добиться хорошего обзора возможно с помощью наклона зеркала. Верхняя часть наклоняется немного вперед. Метод идеально подходит для небольших зеркал.

Зеркало с влагоустойчивым покрытием прослужит долгие годы. Перепады влажности и температур такому покрытию не страшны. При желании, для увеличения пространства, возможно создать зеркальную стену. Помещение визуально увеличится в двое. Зеркальной должна быть самая длинная стена в ванной комнате.

Не нужно бояться экспериментировать. В паре с грамотными дизайнерами, получится создать неповторимый дизайн небольшой ванной комнаты.