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Неповнолітнього, який підозрюється у нанесенні смертельних травм 54-річному чоловіку, взято під варту
Переглядів Переглядів: 38  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 12:04
У с.Мар’янівка Здолбунівського району у власному помешканні було виявлено 15.05.2017 мертвим 54-річного чоловіка з наявними ознаками тілесних ушкоджень. Згідно лікарського свідоцтва про смерть, причиною смерті стала закрита тупа травма грудей з чисельними переломами ребер та ушкодженням лівої легені.
У ході першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили та затримали особу, підозрювану у нанесенні потерпілому смертельних травм. Ним виявився 17 річний юнак, який є жителем цього ж села.
За фактом вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.121 КК України.
Хлопцю повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину.
Здолбунівський районний суд сьогодні, 17.05.2017, обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Органами поліції продовжується досудове розслідування, яким процесуально керує Здолбунівська місцева прокуратура.
З урахуванням того, що підозрюваний – неповнолітній, основні слідчі дії проводитимуться за участі ювенального прокурора.
Відповідно до вимог КПК України забезпечено участь у кримінальному провадженні законного представника неповнолітнього, а також захисника, психолога та педагога.

Матеріали Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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