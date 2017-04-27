Неповнолітнього, який підозрюється у нанесенні смертельних травм 54-річному чоловіку, взято під варту

У с.Мар’янівка Здолбунівського району у власному помешканні було виявлено 15.05.2017 мертвим 54-річного чоловіка з наявними ознаками тілесних ушкоджень. Згідно лікарського свідоцтва про смерть, причиною смерті стала закрита тупа травма грудей з чисельними переломами ребер та ушкодженням лівої легені.

У ході першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили та затримали особу, підозрювану у нанесенні потерпілому смертельних травм. Ним виявився 17 річний юнак, який є жителем цього ж села.

За фактом вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.121 КК України.

Хлопцю повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Здолбунівський районний суд сьогодні, 17.05.2017, обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Органами поліції продовжується досудове розслідування, яким процесуально керує Здолбунівська місцева прокуратура.

З урахуванням того, що підозрюваний – неповнолітній, основні слідчі дії проводитимуться за участі ювенального прокурора.

Відповідно до вимог КПК України забезпечено участь у кримінальному провадженні законного представника неповнолітнього, а також захисника, психолога та педагога.



Матеріали Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області.