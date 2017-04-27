Змагалися юні картингісти зі всієї області

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У місті Березне відбулися відкриті обласні змагання учнівської молоді з картингу, які проводить КЗ «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради.
За першість боролися 11 команд: Березнівського, Володимирецького, Здолбунівського, Костопільського, Острозького районів, міст Дубна та Рівного, КЗ «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді».
І місце виборола команда Острозького району (районний Будинок школяра), ІІ – команда Острозького району, ІІІ –команди Костопільського Центру технічної творчості та комп’ютерних технологій та КЗ «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді».