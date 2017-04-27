Відзначили кращих фотографів-учнів навчальних закладів

16 - 17 травня відбувся обласний конкурс-змагання юних фотолюбителів «Ми – діти України!». Організатор конкурсу - комунальний заклад «Рівненський обласний центр науково-технічно творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради.



Фотоконкурс проводиться щорічно. Цього року в ньому брали участь понад 20 юних фотографів, які представляли творчі колективи 11 позашкільних навчальних закладів Рівненської області. Попередньо кожен учасник подавав "домашні роботи" у номінаціях: пейзаж, жанрове фото, портрет. Для оцінки робіт були запрошені місцеві фотохудожники Олександр Шахманцір, Анатолій Похилюк та Дарія Гаврюсева.

Змагання проходили у три етапи: конкурс домашніх фотографій, теоретичний залік та бліц-конкурс, на якому діти здійснювали фотозйомку за темами, запропонованими оргкомітетом.

За результатами роботи журі були визначені переможці та призери в загальнокомандному заліку:



І місце – команда Дубенської міської станції юних техніків;

ІІ місце – команда Рівненського міського центру творчості учнівської молоді;

ІІІ місце – команда Костопільського Центру технічної творчості та комп’ютерних технологій.