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Відзначили кращих фотографів-учнів навчальних закладів
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Сегодня, 12:12
16 - 17 травня відбувся обласний конкурс-змагання юних фотолюбителів «Ми – діти України!». Організатор конкурсу - комунальний заклад «Рівненський обласний центр науково-технічно творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради.
Фотоконкурс проводиться щорічно. Цього року в ньому брали участь понад 20 юних фотографів, які представляли творчі колективи 11 позашкільних навчальних закладів Рівненської області. Попередньо кожен учасник подавав "домашні роботи" у номінаціях: пейзаж, жанрове фото, портрет. Для оцінки робіт були запрошені місцеві фотохудожники Олександр Шахманцір, Анатолій Похилюк та Дарія Гаврюсева. Змагання проходили у три етапи: конкурс домашніх фотографій, теоретичний залік та бліц-конкурс, на якому діти здійснювали фотозйомку за темами, запропонованими оргкомітетом. За результатами роботи журі були визначені переможці та призери в загальнокомандному заліку:
І місце – команда Дубенської міської станції юних техніків; ІІ місце – команда Рівненського міського центру творчості учнівської молоді; ІІІ місце – команда Костопільського Центру технічної творчості та комп’ютерних технологій.