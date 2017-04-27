У Рівному обговорили проблеми лікування та профілактики серцевих захворювань

Близько сотні фахівців медичної галузі взяли участь в Другій обласній конференції «Лікування та профілактика хвороб системи кровообігу у Рівненській області».

Захід проходив у рамках реалізації проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Під час конференції лікарі області мали змогу не лише ознайомитися із ходом реалізації проекту на Рівненщині, але й обговорити актуальні питання реформування галузі охорони здоров'я.

З вітальним словом звернувся перший заступник голови облдержадміністрації, керівник групи управління субпроектом Світового банку Юрій Приварський. Під час виступу він зазначив, що реформа охорони здоров'я є однією з ключових, які наразі проходять в нашій країні. А реалізація спільного проекту Світового банку та МОЗу відіграє ключову та визначальну роль в реалізації реформи. Адже в ході реалізації проекту планується не лише провести реконструкцію та модернізацію більше 100 сільських ФАПів та амбулаторій, але й організувати більше 60 навчальних тренінгів і семінарів. Це, на думку першого заступника голови ОДА, дозволить підготувати справді фахових спеціалістів первинної ланки медицини.

«Реалізація проекту Світового банку перебуває на особливому контролі в ОДА. Щотижневі наради та засідання ГУСу дають свої результати і наша область лідирує серед регіонів, де реалізовується проект. Тож я щиро вітаю вас із початком конференції та бажаю плідної роботи», - підкреслив Юрій Приварський.

Як повідомив керівник групи консультаційної підтримки проекту Сергій Рибачок,

на сьогодні група консультаційної підтримки реалізувала понад 50% з усіх запланованих в проекті заходів. Серед них Сергій Рибачок окремо виділив закупівлю 18 швидких для районних лікарень області.

«Згідно умов договору київська компанія «Автоспецпром» має вже до кінця червня поставити до області 18 повністю укомплектованих автомобілів. Наразі частина цих машин вже закуплені та проходять доукомплектацію необхідним обладнанням. Після цього вони будуть поставлені до нас в область, де ми передамо їх районним лікарям», - зазначив Сергій Рибачок.

Також керівник групи консультаційної підтримки відзначив роботу керівництва ОДА та депутатів обласної ради за розуміння важливості реалізації проекту Світового банку та вчасне виділення коштів для співфінансування. Так завдяки злагодженій роботі депутатського корпусу та адміністрації вдалося вчасно завершити реконструкцію приміщення під серцево-судинний центр в Рівненській обласній лікарні.

Сергій Рибачок розповів й про найбільшу частину проекту – реконструкцію сільських ФАПів та амбулаторій. За його словами, реконструкція 105 таких об’єктів в області проходитиме в 3 етапи. Перший – реконструкція ФАПів та амбулаторії у північних районах області. Тендер з його реалізації вже відбувся та перебуває на етапі оцінювання в столичних консультантів Світового банку.

Окремо під час конференції говорили й про впровадження електронного реєстру хворих груп ризику, над яким наразі працює група консультаційної підтримки проекту. За словами ІТ-консультанта проекту Миколи Сирочука цей реєстр дозволить створити єдину базу хворих на серцево-судинні захворювання в нашій області, що значно полегшить роботу лікарів при наданні невідкладної допомоги, адже в ній будуть зберігатися усі необхідні дані.

«Це ще звісно не повноцінна електронна карта пацієнта, однак дуже близький до неї сервіс. Він дозволить лікарям у будь-якому куточку області мати доступ до результатів аналізів пацієнтів хворих на серцево-судинні захворювання, що пришвидшить надання першої медичної допомоги в разі необхідності, адже відпаде потреба в додаткових аналізах. Загалом же технічне завдання прописане таким чином, щоб при незначному доопрацюванні даний сервіс міг перетворитися у повноцінну картку пацієнта», - розповів Микола Сирочук.

Саме для того, аби цей сервіс був доступний у найвіддаленіших районах області в рамках реалізації проекту планується закупівля понад 300 комп’ютерів, більша частка яких буде передана для лікарів амбулаторій.

В цілому ж завдяки роботі консультантів Світового банку вже зараз вдалося зекономити понад 391 тисячу доларів США запланованих проектом витрат. Тож ці кошти планують витратити на облаштування ще одного серцево-судинного центру в місті Сарни. Відповідну пропозицію планують обговорити з представниками керівництва Світового банку під час наступного їхнього візиту на Рівненщину.