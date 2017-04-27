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СБУ затримала на хабарі заступника начальника однієї з виправних колоній Житомирщини
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Сегодня, 12:17
Заступника начальника однієї з виправних колоній Житомирщини викрила на систематичному вимаганні грошей з родичів ув’язнених Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою. За винагороду майор внутрішньої служби гарантував умовно-дострокове звільнення засуджених. Розмір хабара залежав від серйозності скоєного злочину. Гроші перераховувалися на картку посередника – одного із засуджених, який мав право виходу «на волю» та відкрив рахунок у банку за наказом працівника пенітенціарної служби. Зокрема, за умовно-дострокове звільнення ув’язненого за нанесення тяжких тілесних ушкоджень хабарник у погонах вимагав 80 тисяч гривень. Правоохоронці затримали зловмисника на виході з управління пенітенціарної служби після перерахування на картку частини неправомірної вигоди у сумі 4,5 тисячі гривень. Попередньо оперативники спецслужби задокументували одержання «перевертнем» 27 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії з встановлення інших фактів протиправної діяльності зловмисника.