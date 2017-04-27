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Порядок проверки б/у аккумулятора при его покупке будет следующим:
Переглядів Переглядів: 49  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 09:42
Нередко случается так, что свободных денег не так уж и много, а аккумулятор надо срочно купить. Многие владельцы в таких ситуациях предпочитают приобретать бывшие в употреблении аккумуляторы.
Мы сразу предупреждаем, что это далеко не самый лучший выход из ситуации, поскольку никто не сможет сказать, как долго купленные вами б/у аккумуляторы для авто смогут проработать. О долговечности приобретаемого б/у аккумулятора может вам рассказать его визуальный осмотр и проверка работоспособности.

Порядок проведения внешнего осмотра и проверки работоспособности аккумулятора б/у


Порядок проверки б/у аккумулятора при его покупке будет следующим:
1. Внешний осмотр корпуса. Осмотрите корпус аккумулятора на предмет различных повреждений (сколов, трещин, вздутий и т.п.). В первую очередь обращайте внимание на углы АКБ, поскольку именно они страдают от небрежной эксплуатации.
Если на корпусе обнаружены мелкие повреждения, значит, он потерял свою герметичность, и электролит из него вытекает. То, что вы его не видите, не означает, что утечка не происходит в принципе. Возможно, сейчас это утечка всего лишь в несколько миллиграмм в час. Но важно, что она существует, а значит, серная кислота будет постепенно разрушать корпус аккумулятора и утечка будет увеличиваться.
2. Проверить дату выпуска. Обратите внимание, каждый производитель АКБ маркирует свои изделия по своей собственной системе. Лучше уточните в интернете, как конкретно маркирует тот или иной производитель свои аккумуляторы.
Не рекомендуется приобретать аккумуляторные батареи старше 4-х лет. Оптимальный срок для приобретения б/у аккумуляторов – 3-4 года.
3. Проверка работоспособности АКБ. Конечно, лучше её выполнить в сервисном центре, тем более что часто их специалисты выполняют эту проверку совершенно бесплатно. Но если у вас нет такой возможности, тогда придётся её выполнить исключительно визуально.
Если на аккумуляторе имеются пробки, их необходимо открутить. Это следует сделать, во-первых, для проверки уровня электролита. Лучше это, кончено, сделать при помощи специального инструмента – ареометра. Во-вторых, необходимо посмотреть, есть ли на пробке налёт и какого он цвета. Если налёт чёрный, то это свидетельствует о частичном осыпании пластин.
Вообще, черный налёт свидетельствует о крайне плохом состоянии аккумулятора, пусть весь его внешний вид и свидетельствует об обратном. Но, с другой стороны, если продавец тщательно удалит этот налёт, то без специальных приборов вы никогда не узнаете о реальном состоянии предлагаемого вам аккумулятора.
Поэтому лучше всего не рисковать и не покупать «кота в мешке». Ведь существует реальная возможность приобрести в интернет-магазине вполне недорогие, но очень надёжные аккумуляторные батареи. Лучше всего приобретать аккумуляторы из т.н. класса В, к которым, например, относятся такие модели европейских производителей, как Tab, AutoPart или Bi-Power. Они обладают примерно такими же эксплуатационными характеристиками, как АКБ Bosch, но при этом стоят значительно дешевле.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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