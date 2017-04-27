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Как сульфаты воздействуют на волосы?
Переглядів Переглядів: 29  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 18:59
Секрет сульфатов в составе шампуней открыла знаменитая компания Procter&Gamble еще в 30-е годы прошлого века. Его зачастую добавляют в практически в любые средства по уходу за волосами и телом, гели для душа не являются исключением. Это связано с тем, что при получении химической реакции воды с сульфатными веществами, получается всем известная пена. А она в свою очередь, активно борется с грязью различной природы. При использовании шампуня, богатого сульфатом, можно не только быстро удалить загрязнение и очистить кожу головы от излишнего липидного слоя, но при этом создается специальный защитный слой, который сохраняет волосы чистыми на протяжении нескольких дней. Однако дерматологи утверждают, что подобными средствами часто мыть голову нежелательно, поскольку волосы быстро теряют свой блеск, становятся хрупкими и ломки, появляется себорея.
Узнать о том, что в шампуне содержится много сульфатов, можно по густоте. Как правило, они более густые, а иногда даже тянущейся консистенции. Такой вариант, безусловно, экономит расход, так как при небольшом количестве можно получить немало пены. С помощью одного мытья, сульфатный шампунь без следа удаляет следы укладочных средств, но одновременно, вымывая защитный биолипидный слой, который защищает кожу головы и корни волос от механических повреждений. Поэтому при постоянном использовании появляется нестерпимый зуд и сухость кожного покрова. Поэтому многие предпочитают шампуни без него. Купить безсульфатный шампунь можна тут.
Сравнивая с другими варианты, безсульфатные средства для мытья, оказывают более благоприятный эффект и щадят кожу головы. Человек не будет чувствовать дискомфорта или стесняться надеть черную одежду из-за перхоти, поскольку защитный слой волос сохраняется в целости и сохранности. Но и здесь не обходится без существенного недостатка.
Дело в том, что шампуни, включающие в свой состав, исключительно натуральные компоненты не могут стоить дешево, поэтому ценовая категория никогда не понижается менее 100 – 150 грн. Кроме того, чтобы получить достаточное количество пены, необходимо увеличить расход средства как минимум в два раза. Соответственно, заканчиваться он будет намного быстрее. После использования натурального шампуня, в обязательном порядке необходимо наносить ополаскиватель, чтобы волосы не путались и были послушными. Поскольку подобный уход довольно затратный в финансовом плане, можно чередовать сульфатный шампунь с натуральным средством.
Источник: https://lisap.com.ua/
Джерело: provinciyka.rv.ua
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