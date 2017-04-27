Лечение наркомании – консультация на сайте narko-centr.com.ua



Каждый, зависимый от приема психоактивных веществ, в начале пути думает о том, что в его действиях нет ничего ужасного и предосудительного. Захочу – брошу! Так считают многие, но уже после нескольких раз употребления наркотиков, их контроль над собственными желаниями довольно быстро слабеет и в итоге перерастает в мучительную потребность.

Как говорят: момент, когда принимаешь дозу для того, чтобы стало хорошо, проходит довольно быстро, уступая место необходимости принять ее, чтобы не стало плохо.

Немногие задумываются о том, что их ждет после того, как они переступят эту страшную черту, и когда дойдут до точки невозврата. Сильнее всего подобной опасности подвержены дети. Во многом их решения зависят от оценки и действий окружающих. Зачастую главными причинами, по которым многие дети оказываются втянутыми в подобную историю, является любопытство попробовать что-то новое и необычное, желание выглядеть круче в глазах определенного круга друзей или знакомых. Видя, как другие сверстники принимают различные психоактивные вещества – ЛСД, таблетки по типу “экстази”, бутират, мескалин или курительные смеси – спайсы, многие решают, что это в этом нет ничего страшного, и если не понравится, то всегда можно прекратить.

Помимо желания получить ни с чем несравнимое удовольствие, детьми в равной степени может руководить безразличие окружающих, в особенности семьи. Если отношения с родителями складываются не лучшим образом, то во многих вещах ребенку свойственно винить именно себя. Не находя общего языка с самыми родными людьми, он ищет помощи на стороне, и зачастую оказывается в сетях опытных наркодилеров. Согласно проведенным опросам, многие дети называют причиной подобного поступка равнодушие родителей, как мнимое, так и явное. Они чувствуют себя ненужными и бесполезными, думают, что нет никакой разницы в том, что они с собой сделают, если даже самым близким людям нет до них дела.

Будьте внимательны к своим детям! Если вы заметите явные признаки того, что с ребенком что-то не так – плохое самочувствие, шатание при ходьбе, бессвязная речь, резкие перепады настроения, бледность, следы от уколов, подозрительные препараты или порошки, то вам стоит немедленно обратиться за помощью к специалистам!

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