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Богатый выбор товаров для дач и коттеджей
Переглядів Переглядів: 12  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 10:51
Дача или загородный коттедж служит не только плодовоовощной плантацией, но и местом для отдыха от городской суеты. Владельцы участков стремятся максимально комфортно обустроить дворы. Для этого приобретаются мангалы, садовая мебель и светильники. Выращивание различных культур также требует специального инвентаря, оборудования, удобрений и пр.
Наш специализированный магазин предлагает такие товары для дач и коттеджей:
• Садовые фонари
• Ограждения и арки
• Газоны
• Грунты и дренаж
• Луковицы и корневища
• Семена овощей и цветов
• Саженцы
• Садовая мебель и декор
• Качели
• Надувная мебель
• Мангалы и барбекю
• Системы безопасности
• Удобрения
• Фигуры для сада
• Биотуалеты
• Инвентарь (грабли, секаторы, распылители, садовые перчатки, пилы, совки, корзинки для посадки луковиц, мотыжки, плоскорезы, шланги и многое другое)
Это не исчерпывающий список товаров, которые предлагает интернет магазин для дома, сада, огорода. Ассортимент регулярно пополняется. Цены в нашем магазине непременно Вас порадуют. Периодически мы устраиваем сезонные распродажи и разнообразные акции, во время которых товары для дома и дачи можно купить по сниженным ценам. Постоянным покупателям предоставляются скидки. Продажа товара осуществляется оптом и в розницу. Оплатить покупки можно любым удобным способом: наличным, безналичным, посредством банковских карт Visa, Maestro, MasterCard.
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Специальный садовый инвентарь облегчает выращивание культур на дачном участке. А такие приспособления, как гамаки и мангалы, обеспечивают приятный отдых. В нашем магазине представлен богатый выбор самых разных товаров для дач и коттеджей!
Джерело: provinciyka.rv.ua
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