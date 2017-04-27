Богатый выбор товаров для дач и коттеджей

Дача или загородный коттедж служит не только плодовоовощной плантацией, но и местом для отдыха от городской суеты. Владельцы участков стремятся максимально комфортно обустроить дворы. Для этого приобретаются мангалы, садовая мебель и светильники. Выращивание различных культур также требует специального инвентаря, оборудования, удобрений и пр.

Наш специализированный магазин предлагает такие товары для дач и коттеджей:

• Садовые фонари

• Ограждения и арки

• Газоны

• Грунты и дренаж

• Луковицы и корневища

• Семена овощей и цветов

• Саженцы

• Садовая мебель и декор

• Качели

• Надувная мебель

• Мангалы и барбекю

• Системы безопасности

• Удобрения

• Фигуры для сада

• Биотуалеты

• Инвентарь (грабли, секаторы, распылители, садовые перчатки, пилы, совки, корзинки для посадки луковиц, мотыжки, плоскорезы, шланги и многое другое)

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