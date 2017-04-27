Пассивный заработок в интернете – это реально?

Интернет – изначально разработанное американскими военными средство для передачи секретной информации, а на сегодня всемирная сеть, которая предоставляет человеку все необходимые ресурсы. Общение, заказ и доставка товаров, информация, которая всегда под рукой – все это общество давно уже освоило и пользуется регулярно предоставляемыми услугами и возможностями безлимитного интернета https://www.lanet.ua/internet/bezlimitnyj_internet/.

Но, как оказалось, в виртуальном мире, как и в любом другом мире, собственно говоря, можно зарабатывать деньги. При этом вариантов, как можно такое дело провернуть, на разных сайтах предлагается множество.

Одним из предлагаемых вариантов является пассивный доход

Любой человек, который уже зарабатывает, или только начинает зарабатывать в интернете, однозначно не раз встречал предложения о пассивном доходе, не требующем никаких вложений. То есть по факту человек зарабатывает, чуть ли не за то, что его компьютер подключен к сети интернет.

Насколько это реально?

Начнем с того, что без труда ни чего добиться не получится. То есть по факту, в любом случае большую сумму денег заработать почти не реально, тем более, в короткие сроки.

Начнем с заработка вообще без вложений. Это автосерфинг сайтов. В данных целях созданы различные программы и сайты, в которых от человека требуется только зарегистрироваться, а роботы будут время от времени заходить, проверять информацию, присылать ссылки для серфинга сайтов и так далее. Да, деньги за это капают, но, не занимаясь параллельно кликами, серфингом и так далее, нельзя быть уверенным, что когда-нибудь накопится хорошая сумма.

Так же можно зарабатывать на вводе капчи. Это метод для терпеливых, усидчивых людей. Работа – настоящий тренажер для нервов. Один ввод стоит одну копейку. На хлеб так собирать придется долго.

Есть более прибыльные и вместе с тем требующие больших временных и финансовых вкладов, способы.

Для начала – система рефералов. Если у человека есть рефералы, которые готовы работать под его началом, то это, безусловно, прекрасный вид пассивного заработка. Правда, чтобы заработать хорошие деньги, нужно реально много рефералов. А для этого нужно вложить кучу усилий и времени.

Другим способом является такой вид заработка, как майнинг. Не плохо, если у человека есть безлимитный интернет, бесплатное электричество, и мощная видеокарта (например, на работе), либо же, все это нужно приобрести.

Конечно, заработать в интернете можно, но для этого потребуется много сил, терпения и времени.