Помощь при расстройстве личности

Расстройства личности, как известно, трудно поддаются лечению. Но исследования показывают, что диалектическая поведенческая терапия и когнитивная терапия могут помочь людям с одним из самых распространенных заболеваний. Люди с расстройствами личности испытывают аномальные мысли и поведение, которые удерживают их от здорового функционирования.

Характер этих мыслей и поведения зависит от того, какое расстройство личности у человека. Это могут быть обсессивно-компульсивные расстройства, параноидальное расстройство личности или пограничного типа расстройства личности. Нарушения действительно имеют одно общее свойство: они, как правило, не уходят без лечения.

Психологи http://www.mayak-zdorovya.com.ua/gruppovaja-psihoterapija.html находят новые подходы к лечению этих как известно, трудно поддающихся лечению заболеваний. Два мероприятия показывают перспективы для лечения пограничного расстройства личности, наиболее изученного расстройства личности.



Диалектическая терапия

Люди с пограничным типом расстройства личности могут плохо поддаваться лечению.

В то время как они часто обращаются за помощью, они также имеют тенденцию не обращаться затем к терапии. Они могут быстро открыться другому человеку, и еще быстрее закрыться. И в то время как они жаждут одобрения, небольшая провокация может привести к оскорбительному или агрессивному поведению по отношению к тем, кто пытается им помочь. Диалектическая поведенческая терапия помогает клиентам остановить метание между этими двумя крайностями. Еженедельные занятия один на один с консультантом, а также групповые навыки тренировки помогают клиентам регулировать эмоции, что является ключевым фактором. Диалектическая поведенческая терапия учит пациентов альтернативным способам борьбы с подавляющими или запутанными чувствами. Терапевты могли бы разделить технику, называемую осознанностью, которая позволяет клиентам наблюдать за своими эмоциями, не реагируя на них. В то же время, врачи признают эмоции клиентов. Люди с пограничным типом расстройства личности могут жаждать эмоционального принятия.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что диалектическая поведенческая терапия работает. В сравнительном исследовании диалектическая поведенческая терапия и традиционная психотерапия, у женщин, перенесших диалектическую поведенческую терапию, были более успешными при снижении попыток самоубийства, самобичевания и автомодельных вариантов поведения, как пристрастие к азартным играм и злоупотребление наркотическими веществами. Кроме того, они были почти в два раза эффективней, чем другие виды терапии.