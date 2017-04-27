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Помощь при расстройстве личности
Переглядів Переглядів: 31  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 10:41
Расстройства личности, как известно, трудно поддаются лечению. Но исследования показывают, что диалектическая поведенческая терапия и когнитивная терапия могут помочь людям с одним из самых распространенных заболеваний. Люди с расстройствами личности испытывают аномальные мысли и поведение, которые удерживают их от здорового функционирования.
Характер этих мыслей и поведения зависит от того, какое расстройство личности у человека. Это могут быть обсессивно-компульсивные расстройства, параноидальное расстройство личности или пограничного типа расстройства личности. Нарушения действительно имеют одно общее свойство: они, как правило, не уходят без лечения.
Психологи http://www.mayak-zdorovya.com.ua/gruppovaja-psihoterapija.html находят новые подходы к лечению этих как известно, трудно поддающихся лечению заболеваний. Два мероприятия показывают перспективы для лечения пограничного расстройства личности, наиболее изученного расстройства личности.

Диалектическая терапия
Люди с пограничным типом расстройства личности могут плохо поддаваться лечению.
В то время как они часто обращаются за помощью, они также имеют тенденцию не обращаться затем к терапии. Они могут быстро открыться другому человеку, и еще быстрее закрыться. И в то время как они жаждут одобрения, небольшая провокация может привести к оскорбительному или агрессивному поведению по отношению к тем, кто пытается им помочь. Диалектическая поведенческая терапия помогает клиентам остановить метание между этими двумя крайностями. Еженедельные занятия один на один с консультантом, а также групповые навыки тренировки помогают клиентам регулировать эмоции, что является ключевым фактором. Диалектическая поведенческая терапия учит пациентов альтернативным способам борьбы с подавляющими или запутанными чувствами. Терапевты могли бы разделить технику, называемую осознанностью, которая позволяет клиентам наблюдать за своими эмоциями, не реагируя на них. В то же время, врачи признают эмоции клиентов. Люди с пограничным типом расстройства личности могут жаждать эмоционального принятия.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что диалектическая поведенческая терапия работает. В сравнительном исследовании диалектическая поведенческая терапия и традиционная психотерапия, у женщин, перенесших диалектическую поведенческую терапию, были более успешными при снижении попыток самоубийства, самобичевания и автомодельных вариантов поведения, как пристрастие к азартным играм и злоупотребление наркотическими веществами. Кроме того, они были почти в два раза эффективней, чем другие виды терапии.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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