Взято під варту 2 поліцейських, які підозрюються у вимаганні та одержанні 1000 дол. США

Прокуратура Рівненської області здійснює досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою 2 працівників Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, які вчинили корупційний злочин.

Встановлено, що майор та капітан поліції вимагали та одержали 26.05.2017 від громадянки неправомірну вигоду у сумі 1000 дол США за не притягнення її до кримінальної відповідальності.

Факт злочинної діяльності було викрито та припинено в результаті спільної операції працівників прокуратури Рівненської області та Управління Служби безпеки України в Рівненській області, які неправомірну вигоду у повному обсязі вилучили, а поліцейських затримали.

Обом працівникам поліції повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаної із вимаганням).

Щодо вказаних осіб судом 28.05.2017 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Вирішується питання про відсторонення поліцейських від займаних посад.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває.

Довідково: за вказане кримінальне правопорушення передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.