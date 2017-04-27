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Взято під варту 2 поліцейських, які підозрюються у вимаганні та одержанні 1000 дол. США
Переглядів Переглядів: 68  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 07:18
Взято під варту 2 поліцейських, які підозрюються у вимаганні та одержанні 1000 дол. США Прокуратура Рівненської області здійснює досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою 2 працівників Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, які вчинили корупційний злочин.
Встановлено, що майор та капітан поліції вимагали та одержали 26.05.2017 від громадянки неправомірну вигоду у сумі 1000 дол США за не притягнення її до кримінальної відповідальності.
Факт злочинної діяльності було викрито та припинено в результаті спільної операції працівників прокуратури Рівненської області та Управління Служби безпеки України в Рівненській області, які неправомірну вигоду у повному обсязі вилучили, а поліцейських затримали.
Обом працівникам поліції повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаної із вимаганням).
Щодо вказаних осіб судом 28.05.2017 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Вирішується питання про відсторонення поліцейських від займаних посад.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває.
Довідково: за вказане кримінальне правопорушення передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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