Как утеплить гараж своими руками?

При возведении гаража обязательным условием его строительства будет являться процесс по его утеплению. Ведь делать что-то в теплом помещении гаража гораздо приятнее, чем в холодном. Можно воспользоваться таким утеплителем, как пенополистирол, который гораздо меньше проводит через себя тепловые потоки, чем шлакоблоки.

Большие потери тепла производятся гаражными воротами, цена, которых низкая, они сделаны из металла, обладают небольшой толщиной, и их постоянно открывают. Можно создать некоторую завесу из полиэтиленовой пленки перед воротами, это немного неудобно, но зато превосходно будет сохранять тепло внутри самого гаража.

Кроме того, сами ворота можно утеплить разнообразным пенопластом, можно даже собрать какие–либо ненужные куски данного утеплителя и скрепить их на воротах монтажной пеной, а сверху закрепить листы фанеры. Перед фанерой следует нанести пароизоляционную пленку, препятствующую образованию конденсата..

Сам же гараж лучше утеплять с наружной стороны, тут тоже можно использовать обычный пенопласт, либо воспользоваться таким утеплителем, как минеральная вата. Производится нанесение утеплителя при помощи клеевого состава либо монтажной пены.

Потому как утеплительные материалы не слишком прочные, могут впитывать влагу, следует сделать защитный слой для данного утеплителя. Его можно выполнить, нанеся слой штукатурки поверх самого утеплителя, с применением армирующей сетки, которая повысит параметры прочности оштукатуренной стены.

Кроме того, на сегодняшний день существует огромное количество всевозможных материалов для наружной отделки стен. К примеру, можно воспользоваться различными видами сайдинга, всевозможными панелями, обложить данный утеплитель кирпичом декоративного характера и еще множество других материалов для наружной отделки. Все будет зависеть от вашей фантазии и вашего финансового состояния.

Будет необходимо осуществить утеплительные процессы крыши данного гаража. Делается данное утепление с внутренней стороны гаражной постройки. В том случае, когда потолочное перекрытие выполнено из дерева, следует лишь прикрепить листы пенопласта к потолку, при этом крепление осуществляется при помощи обычных гвоздей либо саморезов, можно для надежности прихватить клеевым составом. Далее производится крепление листов фанеры либо ДСП.

Если потолочное перекрытие сделано из бетонных плит, то следует создать своеобразную каркасную конструкцию, внутрь которой затем будет помещаться утеплитель. Делается данный каркас либо профилями из металла, либо из обычных деревянных брусков. Уложенный на данный каркас утеплительный материал также следует укрыть листами фанерного типа.

При использовании для утепления гаражной постройки материалов волоконного характера следует в обязательном порядке произвести процессы по гидроизоляции такого утеплителя, внутри самого помещения делается пароизоляция.