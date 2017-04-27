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Кованые ворота как признак достатка от metalwork.kiev.ua
Переглядів Переглядів: 49  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 15:07
Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что кованые ворота выглядят чрезвычайно стильно, солидно и респектабельно. В сознании большинства такой вход прочно ассоциируется с огромными территориями и роскошными виллами. Между тем, современные технологии изготовления кованых изделий позволили значительно снизить стоимость на кованые ворота (подробнее http://metalwork.kiev.ua/vorota/), и сегодня многие варианты доступны практически каждому домовладельцу.
Например, можно выбрать отличный вариант изделия, полученный методом холодной ковки или штамповки. В каждом из этих методов есть свои ограничения. Например, штампованная ковка применяется в массовом производстве и изделие, оставаясь качественным, прочным и красивым, все же не будет уникальным. Этот недостаток при желании можно исправить, окрасив ворота - ярко окрашенные кованые элементы ограды выглядят очень стильно и придадут вашим воротам индивидуальные черты.
Ворота, выкованные методом ручной ковки мастерами в сфере кованых изделий http://metalwork.kiev.ua/ – это хоть и самый дорогой вариант, но только он позволяет получить эксклюзивный продукт. Технические чертежи изготавливаются индивидуально, профессиональные дизайнеры работают над узором каждого изделия, приводя его в соответствие с пожеланиями заказчика и общим стилистическим направлением дома.
Советы по выбору кованых ворот

Прежде всего стоит делать заказ только в проверенных фирмах. В эпоху расцвета виртуальных технологий, очень многие «кузнечные мастерские» существуют лишь в просторах Всемирной Паутины. Отсюда риск получить вместо изделия, выкованного вручную, продукт массовой штамповки.


В самих по себе штампованных изделиях нет ничего плохого – они достаточно прочны, в основном качественны, над ним также поработали дизайнеры, но ведь вы платите за ручной труд!
Чтобы избежать риска переплаты за имитацию ручного труда, стоит руководствоваться при выборе поставщика не столько стоимостью работы, сколько достоверностью хорошей репутации фирмы, проверенными источниками качества ее работы.
Художественная ковка – сложный процесс, в нем задействованы квалифицированные специалисты разных направлений – технологи, дизайнеры, кузнецы, слесари, монтажники, в стоимость также входит цена материала, накладные и транспортные расходы. Исходя из всего этого, кованые изделия просто не могут быть дешевы – и это надо учесть, выбирая исполнителей, чтобы не стать жертвой мошенников.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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