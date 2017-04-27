Как молодой маме найти новых друзей?

Жизнь женщины до рождения ребенка и после очень отличается. До рождения малыша, женщина – это самостоятельный, ни к чему не привязанный человек. В любое время для себя она может заняться своими собственными делами. Ходит на работу и там общается со своими коллегами, а вечером после трудового дня может запросто встретится с подругами. Но все меняется в тот момент, когда женщина становится мамой.

С рождением малыша, у молодой мамы приоритеты становятся совершенно другие, чем прежде. В первую очередь ребенок, потом муж и дом, а на подруг совсем не остается времени. Затем наступает тот момент, когда мамочке, некому кроме как родственникам, рассказать о том, как изменилась ее жизнь. Давним подругам, особенно бездетным, совершенно не интересно, что у нее была бессонная ночь, и что малыш сам перевернулся на животик. И не у кого взять совет, какие ходунки лучше купить, так как исчезли общие интересы.

Из-за сложившейся ситуации, женщины испытывают недостаток в общении с окружающими людьми. Но благодаря своему малышу, она может приобрести новых подруг, у которых будет что-то общее с молодой мамой, например ребенок. Приобрести новых знакомых можно на сайте www.iqschool.com.ua и не только:

1. Детская площадка – это самое удобное место для знакомства. Дети играют между собой, а родители за ними наблюдают и что-то помогают. Это тот самый момент, когда одна мамочка может заговорить с другой.

2. Детская поликлиника – до года ребенок должен посещать поликлинику один раз месяц, в специально отведенный детский день. В этот день собираются родители с детками под кабинетом врача и все ожидают своей очереди.

3. Развивающие занятия для детей – мамы приводят своих малышей на развивающие занятия, где проходят познавательные уроки самого разного возраста.

4. Адаптация к детскому дошкольному учреждению - где он будет привыкать к новой обстановке.

5. Так же можно встретиться с давними подругами, у кого так же появился ребенок, это может быть одноклассница или однокашница, с которой давно не виделись.

Места знакомств могут быть самые разные от песочницы до магазина, главное начать вопрос, с другой мамой спросив о ее ребенке. Она с удовольствием о нем расскажет, а потом общение плавно перейдет и на другие темы. Не нужно стесняться, ведь нехватку такого общения испытывает 90% всех молодых мам, и они с удовольствием не только расскажут, но еще и выслушают. Возможно, что эти знакомства, перерастут в дружбу.